На Алтае четыре непривитых человека пытались оспорить отстранение от работы, но не смогли

Четыре сотрудника магазина "Светофор" в Славгороде, которых отстранили от работы из-за отказа от вакцинации, попытались оспорить это решение. Суд встал на сторону работодателя.

"Приказом директора ООО "Торгсервис 22" истцы были отстранены от работы до окончания периода эпидемблагополучия либо прохождения соответствующей вакцинации. Работники считали указанный приказ и их последующее отстранение от работы незаконным, полагая, что они в силу действующего законодательства имеют право на отказ от профилактической прививки", – сообщили amiс.ru в пресс-службе суда.

Решением Славгородского городского суда Алтайского края от 14 октября 2021 года истцам в удовлетворении иска к ООО "Торгсервис 22" о признании незаконным приказа об отстранении от работы, возложении обязанности допустить к работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда было отказано в полном объёме.

Принимая решение, суд сослался на постановление 23.07.2021 № 04 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сотрудников муниципальных органов, которые не поставили прививки от коронавируса, отстраняют от работы.