Алтайскую медицину ждут значимые кадровые перестановки

Серьёзные кадровые перестановки ждут медицину Алтайского края, пишет "Банкфакс" со ссылкой на источники.

По данным издания, в региональном Минздраве решили не назначать Сергея Воронкина главврачом новой многопрофильной больницы скорой медицинской помощи в Барнауле, которая заработает на базе больниц № 11 и 12.

Теперь это место может занять главврач Алейской районной ЦРБ Александр Берестенников.

Воронкин же может уйти на повышение в ведомство – на пост замминистра, ранее который занимал ушедший в парламент Владимир Лещенко.

Помимо этого инсайдеры "Банкфакса" отмечают, что на место главврача Алтайского диагностического центра могут назначить начальника отдела Минздрава по организации медпомощи взрослому населению Жанну Вахлову.

Когда именно должны произойти указанные изменения – пока неизвестно.

Напомним, ранее Диагностический центр возглавляла Оксана Лексенкова. В мае 2021 года она написала заявление об увольнении и 31-го числа отработала последний день.