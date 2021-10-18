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Новости

Алтайскую медицину ждут значимые кадровые перестановки

, ИА "Амител"
Но когда именно произойдут эти изменения – пока неясно
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Серьёзные кадровые перестановки ждут медицину Алтайского края, пишет "Банкфакс" со ссылкой на источники.

По данным издания, в региональном Минздраве решили не назначать Сергея Воронкина главврачом новой многопрофильной больницы скорой медицинской помощи в Барнауле, которая заработает на базе больниц № 11 и 12.

Теперь это место может занять главврач Алейской районной ЦРБ Александр Берестенников.

Воронкин же может уйти на повышение в ведомство – на пост замминистра, ранее который занимал ушедший в парламент Владимир Лещенко.

Помимо этого инсайдеры "Банкфакса" отмечают, что на место главврача Алтайского диагностического центра могут назначить начальника отдела Минздрава по организации медпомощи взрослому населению Жанну Вахлову.

Когда именно должны произойти указанные изменения – пока неизвестно.

Напомним, ранее Диагностический центр возглавляла Оксана Лексенкова. В мае 2021 года она написала заявление об увольнении и 31-го числа отработала последний день.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.10.2021 21:42
Economist

От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

18.10.2021 22:22
Kertis

Значимые? Это Попова снимут с должности? Впрочем, подождем, время покажет.

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