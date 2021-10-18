Алтайские следователи продолжают выяснять обстоятельства исчезновения Ксюши Боковой

Следственный комитет по Алтайскому краю продолжает устанавливать обстоятельства, при которых погибла пропавшая семь лет назад 10-летняя Ксюша Бокова, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

"В настоящее время следователями Следственного комитета и оперативными сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств безвестного исчезновения ребёнка", – цитируют её "Вести Алтай".

Рязанцева также подтвердила, что найденные в конце августа останки в речке Малая Черешманка в двух километрах от того места, где весной 2014 года девочку видели в последний раз, действительно принадлежат ей.

Напомним, утром 28 марта 2014 года в Новоалтайске Ксюша Бокова ушла в школу, но домой не вернулась. С тех пор её безуспешно пытались найти, а 9 августа 2021 года в реке у 2-й Садовой улицы рыбак обнаружил останки ребёнка. Позже появилась информация, что это может быть тело Ксюши Боковой. 15 октября эксперты подтвердили, что останки принадлежат именно ей. Экспертиза не обнаружила признаков насильственной смерти. Предположительно, девочка утонула.