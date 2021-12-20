27 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 27 022 – до 10 241 812 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+2630 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1958) и Московской области (+1935). В Алтайском крае выявили ещё 497 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 9 014 980 пациентов, в том числе 30 059 – за последние сутки.

Скончались ещё 1019 зараженных. Всего в стране зарегистрировали 298 222 летальных случая.