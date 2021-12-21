Врач-иммунолог назвал главные симптомы заражения "омикрон"-штаммом коронавируса

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о главных признаках заражения "омикрон"-штаммом коронавируса. Слова специалиста передаёт ura.ru.

Специалист отметил, что всего на данный момент описано около 70 симптомов заражения коронавирусом, которые могут повторяться при заражении разными штаммами. Однако в некоторых ситуациях часть из них могут выделяться сильнее. При "омикроне" это головная боль и усталость.

Врач напомнил, что изначально главным симптомом коронавируса считалась потеря обоняния, но сейчас он почти не встречается у новых штаммов коронавируса.

Ранее сообщалось, что заражённые "омикрон"-штаммом в Великобритании пожаловались на выраженный симптом – потерю аппетита.