Перестала болеть голова. Эксперты оценили успешность "альткотельной" в Алтайском крае

В последние годы в сфере теплоснабжения Алтайского края происходят серьёзные изменения. Пожалуй, самое значимое из них – переход Барнаула, Бийска и Рубцовска на ценообразование по методу "альткотельной". Простому жителю это слово вряд ли известно. Да и незачем обывателю об этом знать. Главное, чтобы в квартире всегда было тепло. А вот эксперты дискутируют на тему эффективности именно этого метода уже давно. Впрочем, дискуссия часто проходит в положительном ключе. Именно так было и во время презентации специального доклада журналиста Александра Попова и эксперта Сергея Бухарова "Три "альтернативные котельные" в Алтайском крае: итоги и перспективы".

Что такое "альткотельная"?

"Альтернативная котельная" – это метод расчёта платы за отопление. За основу берётся условное строительство новой современной котельной для условного нового района. Вот эта цена – потолок, выше которого Единая теплоснабжающая организация города (теплоэнергетический оператор) не может потратить на работу на взятых в концессию сетях (долгосрочная аренда). Это своего рода "мерило" справедливой цены при высокой эффективности работы системы теплоснабжения.

При этом тарифы населения растут по плану, утверждённому на 10 лет вперёд.

В Алтайском крае по этому принципу работает Сибирская генерирующая компания.

И зачем это обсуждать?

"Альткотельная" – это самый свежий метод, на него в России перешли пока только 31 муниципальное образование в 16 регионах страны. Власти ставят план: к 2024 году число регионов должно вырасти до 35, а к 2035 – до 65.

И Алтайский край, а точнее третий по численности населения город – Рубцовск – стал первым (2018 год), где начали работать по новым правилам. Этот вопрос долго обсуждали, вспоминает исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, который в те годы был зампредом правительства края, а ещё ранее – начальником управления по промышленности и энергетике.

"Основная причина принятия – тепловой коллапс в Рубцовске, мы тогда были согласны на любой метод. Параллельно разрабатывали ряд других вариантов, но этот оказался наиболее удачным", – рассказывает он.

Другие варианты есть и сегодня, но первые три года реализации "реформы" уже дают основу для анализа успешности применения метода. Впрочем, тут есть и за, и против.

Как бы не замёрзнуть

Аргументы "за" высказали все участники обсуждения доклада. И, прежде всего, его авторы. Кстати, с полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.

"Можно ли было добиться чего-то подобного при прошлом режиме? Из тех моделей, которые сегодня есть, "альткотельная" действительно показывает свою эффективность. В Алтайском крае это прекрасно видно, не только в Рубцовске, но и в Барнауле, где не так давно перешли на эту модель, но уже наметилось продвижение в светлое будущее. Без "альткотельной" ко многим проблемам даже и не подошли бы", – считает журналист, основатель портала об энергетике "Кислород.ЛАЙФ" Александр Попов.

И власти убедились, что это работает, добавляет Сергей Бухаров. Та же рубцовская ТЭЦ, которая в 2016 году обогревала 60% потребителей города, "доживала свои последние дни".

"Это реально был покойник: высокий износ тепловых сетей с потерями в два раза больше норматива. Но тогда никакого разговора об эффективности даже и не было. Речь шла о том, чтобы хотя бы не заморозить город", – говорит Бухаров.

И напоминает, что до прихода СГК в 2016 году взять на себя расходы по переводу почти половины города на более современную Южную тепловую станцию было просто некому, действующему поставщику тепла не хватало денег даже на текущие расходы.

Сибирская генерирующая компания только за первые полтора года работы вложила 2 млрд рублей. Город перестал балансировать на грани срыва отопительного сезона.

"Ситуация в Барнауле была не настолько критичная, но всё же напряжённая. Износ тепловых сетей составлял 73%. Количество дефектов росло на десятки процентов каждый год. Был серьёзный дефицит мощности", – продолжает эксперт уже о краевой столице.

В Барнаул СГК вложит 7,5 млрд рублей, объём реконструированных сетей уже вырос в семь раз, а средства на их реконструкцию – в 16. Повреждаемость перестала расти семимильными шагами.

Говоря о Бийске, он перефразировал строчку из "Анны Карениной": "Все несчастные семьи несчастливы по-своему, так и с алтайскими городами". Особенность наукограда в том, что мощности местной ТЭЦ и котельных загружены лишь на 50%, при этом локальные источники и сети изношены, на содержание системы город был вынужден тратить 10% от доходов бюджета. Сейчас же эти средства власти направляют на другие нужды, голова по поводу отопительного сезона уже не болит.

А как насчёт тарифов?

Как оказалось, не заболела голова и по поводу тарифов. Хотя с этим было связано главное опасение. Если приходит новый инвестор, вкладывает миллиарды рублей, то, разумеется, ему нужна отдача. И она будет – таковы условия подписанных между СГК и администрациями городов документов.

Но особенность метода в том, что компания вкладывает деньги сейчас, а возвращает их в течение 10 лет. Причём эта сумма уже определена и "вшита" в тариф на указанный срок. Но при этом каждый год плата растёт не более чем на уровень инфляции плюс 2-3%.

Вместе с тем некоторые потребители будут платить даже меньше, чем раньше. Снижение произошло для тех, кого обогревали старые и неэффективные котельные. Выработка тепла там значительно дороже, чем на ТЭЦ, а потому и тариф был выше. Но СГК постепенно переводит всех на крупные источники теплоснабжения.

Пример по Рубцовску. До 2017 года там было три тарифа: 2247 рублей за гигакалорию для западной части города (те самые локальные котельные), 1565 руб./Гкал – для южной части и 1546 руб./Гкал – для северной (потребители закрытой ныне ТЭЦ). С приходом СГК тариф стал единым – 1548 руб./Гкал. Впрочем, даже он оказался заниженным и к концу года вырос на 25%, до 1933 руб./Гкал.

"А нельзя ли было именно за счёт этого роста и обеспечить восстановление теплоснабжения? Нет, нельзя. Эти 25% – компенсация тарифного недорегулирования, которое было последние четыре-пять лет", – отметил Сергей Бухаров.

Что говорят алтайские эксперты?

А они поддерживают успешность введения метода "альткотельной". Например, первый заместитель главы администрации Рубцовска Владимир Пьянков отмечает: раньше каждый отопительный сезон был почти в режиме ЧС.

"А теперь мы забыли о том, что надо заниматься углём, выделять на его покупку средства и ждать, что их потом вернут, а ведь часто никто и не возвращал. Мы добились ситуации надёжного теплоснабжения. СГК – хороший партнёр", – говорит он.

Виктор Мещеряков добавляет: метод – не единственный, но пока главный гарантирующий инвестору возврат инвестиций. Момент действительно важный, ведь в последние годы бизнес очень настороженно относится к вложению средств в коммунальную сферу, ибо есть примеры, когда деньги потрачены, а власти задним число рвут все договоренности.

Но есть вопросы

Глава исполкома алтайского ОНФ Сергей Войтюк в целом положительно оценил коммунальное новшество, признав при этом, что ждать "суперпрорывного" формата тяжело. "Просто так чудес не бывает, должно быть и бюджетное финансирование", – поясняет он.

Об этом же говорит и депутат Алтайского Заксобрания Людмила Суслова. Она и вовсе считает, что бюджетное софинансирование должно быть обязательно.

Также почти все эксперты сходятся во мнении, что "альткотельная" подходит не для всех муниципалитетов. Например, малые населённые пункты просто не впишутся в идею возврата средств: вложить надо много, но тариф не поможет их отбить, просто потому что будет мало плательщиков. Об этом говорит директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВЭШ Илья Долматов.

Тем более при росте цен на топливо и материалы для ремонта. Но директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов заверяет: компания выполнит всё, что прописано в инвестпрограмме.

"Вы меня убедили, что главное – это не метод, а надёжный инвестор", – подытожил ещё один участник дискуссии, член Общественной палаты Барнаула, председатель ТСЖ Константин Емешин.