Менее 26 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 25 907 – до 10 267 719 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Санкт-Петербурге (+2075 больных за сутки), Москве (+1906) и Московской области (+1811). В Алтайском крае выявили ещё 491 случай ковида.

Выздоровели за весь период 9 055 199 пациентов, в том числе 40 219 – за последние сутки.

Скончались ещё 1027 заражённых. Всего в стране зарегистрировали 299 249 летальных случаев.