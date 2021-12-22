21 декабря в Республике Алтай автомобиль "Лада Ларгус" слетел с трассы и перевернулся. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на региональный главк МВД.

За рулём машины находился 32-летний житель Алтайского края. Кроме него в салоне было ещё четыре человека, из них трое детей.

На момент прибытия спасателей пассажиры – дети и женщина – смогли самостоятельно выбраться из салона. Внутри оставался только водитель.

Спасатели предотвратили возгорание машины и вытащили из неё мужчину. На носилках его унесли в автомобиль скорой помощи и увезли в районную больницу. Врачи взяли у водителя кровь, чтобы выяснить, был ли он пьян.

Напомним, ранее в Алтайском крае иномарка вылетела с трассы, перевернулась и снова встала на колёса.