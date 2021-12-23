Три свечки и школа. В Барнауле скорректировали план застройки огромного квартала в центре

Проект развития микрорайона за пер. Ядринцева, занятого частным сектором, изменили в Барнауле. План был утверждён ещё в 2019 году, и девелоперы, работавшие в квартале, следовали документу. Но кроме жилья в микрорайоне предусмотрены социальные объекты, участки под которые нужно резервировать уже сейчас. В обновлённом документе проектировщики увеличили площадь школы и перекрыли ради неё часть квартальной дороги. Также в проекте изменилась структура застройки участка на пересечении ул. Партизанской и пер. Ядринцева: теперь вместо одного многоэтажного дома здесь построят три высотки.

Трансформация школы

Квартал в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева – один из самых перспективных для застройки в центральной части города. Сейчас в этом районе одновременно работают несколько строительных компаний, и ещё несколько инвесторов собираются зайти с новыми проектами. На пересечении пер. Ядринцева и ул. Папанинцев два дома возводит компания "Жилищная инициатива", 11-этажный дом на ул. Песчаной, 190, – "Союз-Строй". С 2018 года на ул. Песчаной, 171, работает компания "Строительная перспектива".

План развития микрорайона администрация города утвердила в октябре 2019 года.

Согласно документу, на месте частного сектора предполагается строительство 23 многоквартирных домов от 6 до 24 этажей. По оценкам проектировщиков, в квартале смогут проживать более 10 тыс. человек.

Также в планах развития значились два гаража-стоянки, четыре административных здания, поликлиника, два детских сада на 170 и 240 мест и общеобразовательная школа на 1100 мест.

По проекту она состоит из двух корпусов по 550 мест каждый. Один блок расположен вдоль ул. Чкалова, другой – вдоль ул. Кирова. Между зданиями находится стадион.

Проект планировки квартала от 2019 года: чёрным цветом в центре выделены участки под школу (первый и второй корпус, между ними – стадион). Внизу квартала выделен участок, где планирует работать компания "Алгоритм".

В декабре 2021 года в проект внесли изменения: решено объединить стадион и один из корпусов школы, закрыв для проезда транспорта часть ул. Кирова (от пер. Революционного до пер. Сейфуллинского).

"Школа и стадион изначально были разделены. В новом проекте мы частично закрыли улицу Кирова, чтобы объединить стадион и учебное заведение. Это было связано ещё и с тем, что в квартале есть дом детского творчества (расположен по ул. Чкалова, 94, – прим. ред.), к которому планируют пристраивать котельную. Из-за этого санитарная зона объекта стала "залезать" на школу. Нам пришлось школу поднять чуть-чуть на север и для этого перекрыть улицу Кирова", – рассказал amic.ru руководитель проектной компании "АрхИ Групп" (которая и разрабатывала проект планировки) Андрей Суртаев.

Строительство школы в квартале за пер. Ядринцева назрело уже давно. Сейчас учеников из новых многоэтажек принимают гимназия № 22 (пер. Ядринцева, 76) и лицей № 122 (ул. Папанинцев, 115), однако эти учебные заведения переполнены. Проект планировки, по словам Андрея Суртаева, позволяет "застолбить" несколько гектаров для будущих объектов.

"Квартал (в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева – прим. ред.) застраивается активно, и эта работа продолжится. Но если мы сейчас не зарезервируем места под детсад, школу и поликлинику, то весь квартал площадь 33 га застроится жильём, и соцобъекты возводить будет негде. Сейчас учреждения рядом переполнены, люди стонут, огромное количество жилья строится, и дети куда-то должны идти", – отметил Суртаев.

Проект планировки квартала с правками от 2021 года: чёрным цветом в центре выделены участки под школу и стадион, которые теперь располагаются на одной площадке, а ул. Кирова перестала быть сквозной. Второй корпус школы расположен через ул. Чкалова. Внизу квартала выделен участок, где планирует работать компания "Алгоритм".

Новые "свечки"

Изменения, которые подготовили в "АрхИ Групп" в проект планировки, коснулись и участка в границах улиц Партизанской, Чернышевского, пер. Ядринцева и Революционного. Здесь планирует работать компания "Алгоритм". Девелопер ещё в конце 2020 года выкупил большинство участков в квартале, а осенью 2021-го приступил к их сносу.

Согласно проекту планировки от 2019 года, в расселённом квартале можно построить многоквартирный Г-образный дом высотой от 6 до 16 этажей. В обновлённом документе вместо одного здания спроектированы уже три "свечки" по 17 этажей. Блок-секции рассчитаны на 700 квартир.

"Алгоритм" купил участок больше, чем планировал, поэтому изменил форму дома. И объём вырос. В проекте планировки "подогнали" расположение домов под возникшие земельные отношения", – пояснил Андрей Суртаев.

Цифра

В квартале в границах улиц Папанинцев, Челюскинцев, Партизанской, пер. Ядринцева в перспективе могут построить более 5 тыс. квартир.