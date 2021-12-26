Соцсети: курьер подрался с охранниками барнаульского ТЦ из-за QR-кода

В барнаульском торговом центре "Огни" курьер подрался с охранниками после просьбы показать QR-код. Об этом рассказал очевидец произошедшего в паблике "Инцидент Барнаул".

"Когда работник "Яндекс.Еды" зашёл в торговый центр, охранник у него спросил QR-код. Курьер сказал, что у него его нет, и начал проходить внутрь, на что охранник стал распускать руки, и курьер ударил его. Потом подошёл второй охранник и они увели курьера в туалет, где кинули на пол и начали пинать и бить по лицу", – рассказал свидетель произошедшего.

После этого курьера, который якобы пострадал от действий охранников, забрали сотрудники Росгвардии.