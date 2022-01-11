Больше половины жителей Алтайского края назвали QR-коды главным событием 2021 года

Больше половины жителей Алтайского края назвали введение QR-кодов главным событием прошедшего года в Алтайском крае. Об этом сообщили специалисты портала hh.ru.
Большинство (63%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).
На второй строчке оказалась стрельба в Казани, а третье место по упоминаниям заняли локдауны в июне и ноябре.
На четвёртом месте – приход движения "Талибан" (террористическая организация, запрещённая в России) к власти в Афганистане и стрельба в Перми (по 20%), на пятом – потопы и лесные пожары в регионах страны, а также массовое признание СМИ и журналистов иноагентами (по 19%).
Комментарии
Фигня! Просто эти коды коснулись всех, в отличие от талибов и стрельбы в Перми. Женщин они впечатлили больше ровно потому, что женщины ходят в магазин гораздо чаще, чем мужчины, следовательно, чаще встречаются с этими кодами, которые всех бесят. Ну и плюс эта система действует до сих пор, в отличие от прочих упомянутых событий, которые давно ушли в прошлое. Какой дилетант составлял этот опросник? Еще, небось, и бабок отхватил нехило?
Если у всех будут QR-коды, тогда зачем вообще нужны будут QR-коды?
Мало нам бумажек! Свидетельство о рождении, паспорт, ИНН, СНИЛС, мед. полис… теперь код. Что дальше? Намордник есть, остался ошейник?
Да ложат на эти куракоды везде уже давно. Вход свободен, вэлкам!
Совместно с ВЭФ планируется развернуть проекты в области применения экспериментальных правовых режимов, искусственного интеллекта , интернета вещей и обработки данных…
(*Прим. Те самые пресловутые QR коды)
Самый большой маразм ушедшего года.
На Нюрнбергском процессе Международный военный трибунал признал практику присвоения людям номеров и клеймения этими номерами преступлением против человечности, не имеющим срока давности
14:29
Слушай, антиваксер ушлепанный, а у тебя паспорта с номером нет? ИНН, телефон, адрес? Есть, не?
Ни разу нигде не спросили, хотя ездил в течении года по стране ....
11.01.2022 14:33
- гость -
Вам бы вместе с кукукодом еще и прививка от бешенства не помешала...
11.01.2022 15:06
- гость -
Присоединяюсь
15:06
Ты по сути отвечай, дешевка поганая.
Ты тут про нюрнберг что-то вякнуло, про цифровую инициализацию. Так ответь - у тебя нет номеров? А если они есть, так что тебе этот qr-код так поперёк горла встал? Паспорт у тебя есть, инн есть, банковская карта с кодом и чипом (!) тоже есть. Чем их коды тебе не страшны, а код сертификата о прививке так страшен?
Интересно у кого куар есть они что ли не заболеют??? Дибилизм крепчает, особенно среди законотворцев.