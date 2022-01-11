Больше половины жителей Алтайского края назвали QR-коды главным событием 2021 года

Больше половины жителей Алтайского края назвали введение QR-кодов главным событием прошедшего года в Алтайском крае. Об этом сообщили специалисты портала hh.ru.

Большинство (63%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. Для женщин это стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

На второй строчке оказалась стрельба в Казани, а третье место по упоминаниям заняли локдауны в июне и ноябре.

На четвёртом месте – приход движения "Талибан" (террористическая организация, запрещённая в России) к власти в Афганистане и стрельба в Перми (по 20%), на пятом – потопы и лесные пожары в регионах страны, а также массовое признание СМИ и журналистов иноагентами (по 19%).