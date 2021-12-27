Режим работы поликлиник изменится в Алтайском крае в новогодние дни

С 31 декабря по 9 января стационары, травмпункты и служба скорой помощи в Алтайском крае будут работать в обычном режиме. Изменения коснутся графика поликлиник и медорганизаций, оказывающих специализированную помощь, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Поликлиники и поликлинические отделения продолжат прием пациентов. Участковые педиатры, терапевты и узкие специалисты будут работать 31 декабря, 2 и 8 января с 08:00 до 14:00, с 3 по 6 января — с 08:00 до 18:00. Также в эти дни жителям региона будет доступно лабораторное и инструментальное обследование", — говорится в сообщении.

Вызовы об оказании неотложной помощи будут принимать в контакт-центрах поликлиник ежедневно с 08:00 до 18:00, а выезжать на дом бригады "неотложки" готовы с 08:00 до 20:00.

Также в праздничные дни в регионе продолжится вакцинации от гриппа и коронавируса. Кабинеты вакцинации поликлиник и диагностических центров будут работать 31 декабря, а также 2 и 8 января с 08:00 до 14:00, а с 3 по 6 января — с 08:00 до 18:00.

"Еще сделать прививку в диагностических центрах региона можно 9 января с 08:00 до 14:00. В торговых центрах Барнаула вакцинацию проводить не будут", — отмечают в пресс-службе.

Специализированные медучреждения, оказывающие помощь при социально значимых заболеваниях, будут вести прием 31 декабря, со 2 по 6 и 8 января с 08:00 до 14:00.

Амбулаторные центры компьютерной томографии будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Также в обычном режиме будут работать ПЦР-лаборатории, продолжится дистанционный мониторинг больных коронавирусной инфекцией, находящихся на дому.