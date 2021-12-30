Главный новогодний салат оливье подорожал в Алтайском крае почти на 16%

Самый главный новогодний салат в Алтайском крае по итогам 2021 года мог подорожать на 15,9%. Как подсчитали в "Банкфаксе", четыре порции оливье в уходящем году обойдутся жителям региона в 386 рублей.

Расчет производился исходя из традиционного рецепта и данных Алтайкрайстата о потребительских ценах на конец декабря 2020 и 2021 годов, а стоимость майонеза была взята из новости о росте стоимости соуса в Сибири. Кроме того, была использована федеральная динамика роста стоимости отдельных продуктов, выпадающих из мониторинга органов статистики.

Так, в последних числах декабря 300 г вареной колбасы в регионе стоят 122,1 рубля, 400 г огурцов – 68,6 рубля, 380 г зеленого горошка – 78,1 рубля, четыре яйца – 30,2 рубля, 200 г майонеза – 56,9 рубля, 500 г картофеля – 20,5 рубля, 100 г репчатого лука – 2,5 рубля, 200 г моркови – 7,3 рубля. В совокупности эти ингредиенты за год подорожали на 15,9 % по отношению к 2020 году, когда стоимость салата составляла 333 рубля. В 2019 году оливье обходился еще дешевле — в 295 рублей.

Отметим, что в процентном соотношении наибольший рост по сравнению с 2020 годом показали яйца, майонез, морковь и картофель. Последний корнеплод подорожал почти на 77%.