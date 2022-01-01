23 умерли, 404 заболели: коронавирусная статистика в Алтайском крае на 1 января

В Алтайском крае за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 23 человека. Всего с начала пандемии число жертв в регионе достигло 8053. Такие цифры приводит региональный оперштаб.

По состоянию на 1 января, на лечении в госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 1763 человека. Ещё 172 жителя Алтайского края получают лечение, не имея подтверждённого теста на COVID-19. Однако у них диагностирована вирусная пневмония, сходная с коронавирусом.

Количество тяжелобольных составляет 417, из них подключено к аппаратам ИВЛ –185.

Сейчас в Алтайском крае развёрнуто 3160 коек. 22 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 185 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Ежесуточно в Алтайском крае на ковид проверяют почти 4200 человек.

По информации на утро 1 января, в регионе прививку от COVID-19 поставили 1 162 843 человека, из которых 59 462 человека получили первую прививку, 1 046 373 – две прививки или однократно "Спутник Лайт". 58 008 человек прошли ревакцинацию.