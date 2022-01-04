Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

Учёные Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сказано в работе, которую опубликовали на портале Medrxiv.

Результаты тестов двенадцати жителей города показали "нетипичную мутацию", а впервые подобный вариант выявили в ноябре 2021 года у человека, который недавно вернулся из Камеруна.

"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали IHU (отсылая к названию нашего университета)", – сказано в сообщении учёных.

Отмечается, что сейчас во Франции распространяется "омикрон"-штамм коронавируса, который в ближайшее время может стать преобладающим.