Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

Учёные Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сказано в работе, которую опубликовали на портале Medrxiv.
Результаты тестов двенадцати жителей города показали "нетипичную мутацию", а впервые подобный вариант выявили в ноябре 2021 года у человека, который недавно вернулся из Камеруна.
"Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали IHU (отсылая к названию нашего университета)", – сказано в сообщении учёных.
Отмечается, что сейчас во Франции распространяется "омикрон"-штамм коронавируса, который в ближайшее время может стать преобладающим.
Комментарии
Ну такими темпами и 100% смертностью версия вируса уже не за горами так-то!
В Африке еще много стран.
«Ростех» в 2022 году представит результаты разработок единой вакцины от гриппа и коронавируса, — РИА Новости
Следующий разработчик вакцин сбербанк, наверное?))
4.01.2022 11:07
- гость -
Япония работает над пожизненной вакциной от ковида-так вам милее?
4.01.2022 11:17
Гость
Невозможно изобрести вакцину от постоянно мутирующего ОРВИ!!! Тем более пожизненную! Очередные сказки для глупых, мнительных паникеров.
4.01.2022 11:17
Гость
Toyota Motor Corp над ней
работает?))
Ещё пару лет назад это всё называлось гриппом и лечилось старыми добрыми методами типа чая с мёдом и малиновым вареньем, а для профилактики ели лук и чеснок.
Хотя люди точно также умирали от осложнений, но этим особо никто не заморачивался.
Невозможно изобрести вакцину от постоянно мутирующего ОРВИ!!! Тем более пожизненную!
Лучше как наши жулики придумать вакцину которую нужно каждые пол года колоть, а по мнению Жирика даже чаще. И набивать карманы деньгами.
4.01.2022 11:42
- гость -
а для профилактики ели лук и чеснок.
Супрун еще мочу советовала и мороженое.
4.01.2022 11:37
- гость -
Чуть больше шевельните пальцами и найдёте информацию.
4.01.2022 12:01
Гость
Надеюсь, вам тоже смешно)
Скоро это закончится. На старте лекарство для детей за 150 миллионов одна ампула.
это уже не смешно, издевательство над людьми какое то