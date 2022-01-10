Зону для TikTok и тёплую лавку установили в парке "Центральный" в Барнауле

В преддверии новогодних праздников телеканал ТНТ приготовил для жителей и гостей города свой подарок – светящуюся фотозону и тёплую лавку на катке в парке "Центральный".



Во время праздничных гуляний на территории парка жители делали красивые фото, а во время долгих катаний на коньках согревались на тёплой лавке.



Стоит отметить, что зона не окончила свою работу и простоит на катке до конца сезона – до самой весны.