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На краю света: зимний Барнаул, окутанный туманом

, ИА "Амител"
Загадочный и холодный город в фоторепортаже amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Густой туман опустился на Барнаул в начале первой рабочей недели этого года. Виной тому – резкие перепады температур: после оттепели в регион накануне Старого Нового года пришли морозы, как и прогнозировал  руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вместо того чтобы мёрзнуть и жаловаться, корреспондент amic.ru с утра пораньше прогулялась по загадочным тропкам туманного города. По её словам, Речной вокзал в эти моменты выглядел как будто волшебный край света. Вся красота зимнего утра – в нашем фоторепортаже. Смотрите и делитесь с нами своим настроением.

Росгидромет дал прогноз погоды на январь в Алтайском крае

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент +73852594466

Комментарии

12.01.2022 08:15
Яя

Нагорный парк и речной это весь город?

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