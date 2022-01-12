Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Густой туман опустился на Барнаул в начале первой рабочей недели этого года. Виной тому – резкие перепады температур: после оттепели в регион накануне Старого Нового года пришли морозы, как и прогнозировал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вместо того чтобы мёрзнуть и жаловаться, корреспондент amic.ru с утра пораньше прогулялась по загадочным тропкам туманного города. По её словам, Речной вокзал в эти моменты выглядел как будто волшебный край света. Вся красота зимнего утра – в нашем фоторепортаже. Смотрите и делитесь с нами своим настроением.