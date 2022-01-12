Власти Алтайского края рассматривают вопрос строительства многофункциональной спортивной арены в Барнауле по ул. Малахова, 132. Они могут оплатить разработку проектно-сметной документации на строительство, если федеральный центр гарантирует региону поддержку. Об этом в ходе онлайн-конференции 11 января рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев.

Глава ведомства уточнил, что полная стоимость арены может доходить до 1 млрд рублей, но пока это только планы, а скорее даже – мечты. Также Перфильев рассказал, что в 2022 году в Алтайском крае запланированы ремонт и строительство 15 спортивных объектов на общую сумму 360 млн рублей, заложенных в краевой адресной инвестиционной программе.

Так, например, в 2022 году в Барнауле появится сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса: в районе парка "Лабиринт" и на улице Взлётной. На строительство двух объектов из федерального бюджета регион получил более 300 миллионов рублей. Также власти края намерены в 2022 году начать достраивать ледовый дворец "Алтай" на проспекте Сибирском. На завершение работ необходимо, по предварительным оценкам, более 800 миллионов рублей.

Ранее барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь". Жители города обратились к чиновнику с просьбой не оставлять Центральный район города без важного спортивного объекта.