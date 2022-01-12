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Новости

"Алтай-Арена": в Барнауле могут построить спортивный дворец за миллиард рублей

, ИА "Амител"
Власти ожидают денежной поддержки от федерального центра
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края рассматривают вопрос строительства многофункциональной спортивной арены в Барнауле по ул. Малахова, 132. Они могут оплатить разработку проектно-сметной документации на строительство, если федеральный центр гарантирует региону поддержку. Об этом в ходе онлайн-конференции 11 января рассказал министр спорта региона Алексей Перфильев.

Глава ведомства уточнил, что полная стоимость арены может доходить до 1 млрд рублей, но пока это только планы, а скорее даже – мечты. Также Перфильев рассказал, что в 2022 году в Алтайском крае запланированы ремонт и строительство 15 спортивных объектов на общую сумму 360 млн рублей, заложенных в краевой адресной инвестиционной программе.

Так, например, в 2022 году в Барнауле появится сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса: в районе парка "Лабиринт" и на улице Взлётной. На строительство двух объектов из федерального бюджета регион получил более 300 миллионов рублей. Также власти края намерены в 2022 году начать достраивать ледовый дворец "Алтай" на проспекте Сибирском. На завершение работ необходимо, по предварительным оценкам, более 800 миллионов рублей.

Ранее барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь". Жители города обратились к чиновнику с просьбой не оставлять Центральный район города без важного спортивного объекта. 

Барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь"

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

12.01.2022 11:02
- гость -

Ого)))))

12.01.2022 11:04
- гость -

аппетиты растут, на бывшем стадионе мотор столько не попилить, а тут хлоп и лярд.

12.01.2022 11:21
- гость -

"Мечтатель".

12.01.2022 11:23
1

Как всегда бабки вбухают (народные) потом за копейки отдадут нужным, все как всегда.

12.01.2022 11:46
гость

Постройте промышленное предприятие на эти деньги!

12.01.2022 12:12
- гость -

12.01.2022 11:46
гость

Что производить собрался? Кизяки?

12.01.2022 12:14
- гость -

Ну построят... А содержать его на что? Платные занятия? НУ нормально, чё... Доступный спорт, эгегей...... Карточки вон собрались вводить.... Трэш какой-то

12.01.2022 12:14
- гость -


12.01.2022 11:46
гость
Чтобы оно производило что? Из какого сырья? Доступно оно в крае транспортно? Продавать производимое кому? Каким транспортом?
За счет чего производимое должно конкурировать с аналогами по цене?

12.01.2022 12:25
- гость -

Один раз сводил внуков а Магис. Теперь круглый год трасса здоровья. Секций много но дорого.

12.01.2022 12:27
Павсекакий

Аркны арены.... клоуны и трюкачи... у нас деньги налогоплательщиков инвестируют в то, что потом приносит одни расходы, поэтому позже все оказывается в частных руках и стал овится платным.
12:14, знаешь, где Новая Зеландия? Живут же как-то, ну не чемпионы по хоккею это да, как-то справляются с этой бедой.

12.01.2022 12:33
-гость-

И на заднем фоне за министром ушки такие ку-гонщика фьють-фьють: "Это я, всем привет"

12.01.2022 12:37
- гость -

Ну построят за 3 ляма, а канал МАТЧ ТВ опять продинамят!

12.01.2022 12:40
В Алтайском крае

А давайте сделаем прозрачный купол над всем Барнаулом! Это какая экономия на отоплении будет, круглый год лето. Народ и потянется со всей России и из-за рубежа к нам. Дефицита рабочей силы не будет...Подумайте, раз построили, а сколько ништяков, на всю оставшуюся жизнь. Но вот денежная поддержка от федерального центра в строительстве такого купола, конечно, понадобится....

12.01.2022 12:46
- гость -

И эшелонированую противоракетную защиту установить ...

12.01.2022 12:54
- гость -

12.01.2022 11:46
гость
Постройте промышленное предприятие на эти деньги!

Сами постройте. Почему вам кто-то должен строить. У нас капитализм с 85года.

12.01.2022 12:56
- гость -

12.01.2022 12:40
В Алтайском крае, идея огонь, где-то вдалеке заиграла шотландская волынка и песня Queen - Who wants to live forever ))) и мужики на мечах сражаться начали )))
Правда надо строить так, что бы выше уровня облаков, что б снегом не завалило по зиме - а то так себе город-иглу.

12.01.2022 12:58
ек

Чем больше строек - тем лучше для города.
Стройте. И в этом МФЦ предусмотрите бассейн пятидесятиметровый. Ну, чтобы Обь сносить было бы сподручнее - мол есть же в городе бассейн)
Если серьезно, то если федералы дают деньги - их нужно брать и строить, а не рассуждать.

12.01.2022 12:59
- гость -

12.01.2022 11:46
гость,
на эти деньги построить можно завод какой-нибудь рабочих мест на 100 максимум, а то и меньше. Или арена которая может тысячи горожан обслуживать? Выводы сами сделаете?

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