8000 км без проблем. Барнаулец оценил покупку кроссовера Livan X6PRO в Автоцентре АНТ

Сейчас на авто действует спеццена с выгодой до 670 900 рублей

18 сентября 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KYKKp

Livan X6PRO и семья Хажаевых / Фото: Семен Рогожников / amic.ru

Livan X6PRO ("Ливэн Икс6 Про") – современный кроссовер, завоевывающий сердца российских автолюбителей стильным дизайном, передовыми технологиями и уверенным характером. Модель удачно сочетает комфорт и надежность, что подтверждает опыт владельца из Барнаула Евгения Хажаева, который купил авто в Автоцентре АНТ. Пройдя уже 8000 км, 5000 из которых пришлись на дальнее путешествие, Livan X6 PRO зарекомендовал себя как верный спутник. Быстрый разгон, экономичный расход топлива, просторный салон и стильный внешний вид – вот лишь некоторые из достоинств, которые оценил Евгений.

Если и вы ищете современный и практичный автомобиль, приходите на тест-драйв кроссовера в Автоцентр АНТ. Кстати, сейчас там действует специальное предложение: приобрести технологичный Livan X6PRO можно с выгодой до 670 900 руб., по цене от 2 089 000 руб.

Искал подержанное, купил новое

Евгений Хажаев рассказал amic.ru, что начал поиск нового "железного коня" на вторичном рынке. Тогда автолюбителя интересовала марка Lifan ("Лифан"). После неудачных попыток супруга Евгения предложила заглянуть в Автоцентр АНТ. Там-то они и познакомились с китайским красавцем, но уже марки Livan, который принадлежит группе Geely (Джили), провели тест-драйв и остались довольны машиной. А как иначе, если цена – демократичная (относительно нынешних на рынке), а в придачу к ней разнообразие технологий и "фишек".

"Я долго изучал рынок. Даже смотрел УАЗик, который впишется в бюджет. Но ничего не понравилось. А увидев Livan X6PRO, сразу понял, что нашел то, что искал. Очень привлекла цена. При этом автомобиль вместительный, технологичный и очень стильный. Особенно эти спортивные сиденья. Я очень доволен", – вспоминает первые впечатления о покупке Евгений.И действительно, Livan X6PRO привлекает внимание в потоке машин и завоевывает сердца притягательным внешним видом.

Дизайн авто впечатляет брутальностью. Прямые линии кузова эффектно сочетаются с покатой крышей. Особое внимание привлекает массивная решетка воздухозаборника. Ее эффектные поперечные линии с необычным рисунком по краям удачно подчеркивает горизонтальная светодиодная полоса.

Современная оптика тоже выполнена в необычном дизайне, вдохновленном красотой и яркостью метеоров, проносящихся по ночному небу. Фары оснащены светодиодными LED*-элементами, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение дороги. Дневные ходовые огни также выполнены на основе LED-технологий и автоматически включаются при запуске двигателя. Кроме того, кроссовер оснащен задним противотуманным фонарем и дополнительным стоп-сигналом на задней двери. Благодаря такой комплектации он более заметен в темное время суток.

Спортивные легкосплавные 18-дюймовые диски придают автомобилю динамичный облик, подчеркивая его характер. А шины с низким сопротивлением качению снижают уровень шума и расход топлива, обеспечивая комфорт во время езды.

Livan X6PRO и семья Хажаевых / Фото: Семен Рогожников / amic.ru

Стильный, продуманный

Салон Livan X6PRO отличается простором и элегантностью. Оформлен в двух цветах с использованием премиальных материалов. Все детали интерьера продуманы и реализованы с учетом потребностей водителя и пассажиров. Кожаные кресла выполнены в спортивном стиле и обеспечивают идеальную глубину посадки и отличную амортизацию. Передние сиденья регулируются автоматически в шести направлениях для водителя и в четырех – для переднего пассажира. Есть и опция электроподогрева.

Кожаное D-образное многофункциональное рулевое колесо с гидроусилителем и регулировкой по высоте оснащено тактильно приятными кнопками. Это позволяет легко контролировать важные процессы, включая ответы на звонки и управление аудиосистемой, не отвлекаясь от вождения.

Панорамный люк оборудован удобным электроприводом с функцией защиты от защемлений.

Внедорожник также имеет довольно вместительное багажное отделение объемом 359 л, которое можно увеличить до 1200 л, если сложить сиденья заднего ряда.

"У машины высокий клиренс, она проходимая. К тому же и в салоне очень просторно. Дочка, когда залезла, сказала, что там как в квартире. Мы ездили, когда сзади было и три человека. Причем немалой комплекции. Свободно усаживались и с детским креслом, всем было удобно", – говорит Евгений.

Безопасность и технологии

У Livan X6PRO высокопрочный каркас кузова, изготовленный из 55% стали. Более 5000 сварных соединений обеспечивают надежность и долговечность. Также у кроссовера шесть подушек безопасности: фронтальные и боковые для переднего ряда, а также шторки безопасности по всей длине салона.

В базовое оснащение Livan X6PRO входят девять систем активной безопасности, включая передовые системы курсовой устойчивости, удержания автомобиля при подъеме, предотвращения опрокидывания, контроля давления в шинах и др. Задние датчики парковки и камера заднего вида с экраном высокой четкости и динамическими направляющими облегчают парковку и маневрирование задним ходом.

Под капотом у Livan X6PRO – мощный двигатель 1.5T с турбонаддувом мощностью 174 л. с. и максимальным крутящим моментом 290 Нм. Что делает авто весьма динамичным. Трансмиссия нового поколения с семью ступенями и муфтой сцепления мокрого типа обеспечивает плавное и точное переключение передач. А профессиональные подвески подходят для любых условий путешествия и эффективно фильтруют вибрации.

Расход топлива на 100 км – 6,5 л.

"Я купил кроссовер и поехал на нем в путешествие по России. Посетили пять регионов, да еще и в Казахстан заехали. "Намотал" 5000 км, при этом расход меня порадовал. Я ожидал худшего с включенным-то кондиционером, причем ехал на высокой скорости, обгонял фуры. Вышло где-то 6,4 л", – продолжает довольный владелец Livan X6PRO.

Автолюбителя порадовала и отзывчивая педаль газа, быстрый разгон, что позволило комфортно себя чувствовать на трассе и при обгоне.

Livan X6PRO / Фото: Семен Рогожников / amic.ru

Кстати, хорошую оценку Евгений Хажаев дал не только своему новому автомобилю, но и Автоцентру АНТ, где его купил. По словам мужчины, он был приятно удивлен профессионализмом и внимательным отношением к клиентам.

"Специалисты вежливые, ничего "не втюхивают", а после покупки не забывают, вовремя реагируют на обращения и консультируют. Вопреки распространенному мнению об автоцентрах не разговаривают "через губу". Я бы порекомендовал там брать авто", – подчеркивает Евгений.

Автоцентр АНТ – один из крупнейших автосалонов Алтайского края, и вот уже 30 лет он берет на себя все вопросы по беззаботному владению автомобилем любой марки. Отвечает самым высоким требованиям и стандартам в плане продаж и сервисного обслуживания, предъявляемым производителем к официальным дилерам. А также предоставляет большой перечень дополнительных услуг, способных сделать покупку автомобиля максимально удобной и комфортной. Среди них – продажа авто в кредит и лизинг, обмен подержанных автомобилей (trade-in*), страхование автомобилей, гарантийное и сервисное обслуживание.

Livan X6PRO доступен к покупке в Автоцентре АНТ в трех комплектациях на выбор. Успейте оценить возможности кроссовера на тест-драйве и приобрести авто по выгодной цене.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва")

Часы работы: будни – с 08:00 до 19:00, в выходные – с 09:00 до 17:00

Тел.: +7 (3852) 28-22-22

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* Аmic.ru ("Амик.ру"); LED ("Лед"); trade-in ("трейд-ин")

ООО "АНТ Импорт"

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