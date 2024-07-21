Адвокат рассказал, что делать, если вас обманули мошенники
Он также дал несколько советов, как снизить риск быть обманутым
21 июля 2024, 11:05, ИА Амител
Адвокат Дмитрий Малютов рассказал о том, что делать, если вы стали жертвой мошенников. Его слова передает "Газета.ру".
Если вы стали жертвой мошенников, важно обратиться в полицию и банк, где был оформлен кредит. В заявлении укажите, что вы не подавали заявку на кредит, не подписывали документы и не получали деньги. Приложите к заявлению документ о вашем обращении в полицию.
Также запросите у банка заверенные копии документов. Если банк откажет в удовлетворении претензии, обращайтесь в суд, где придется доказывать непричастность к займу.
Не оставляйте паспорт в залог, проверяйте наличие замка в адресной строке сайта при вводе личных данных и не сообщайте код, полученный по СМС.
19:32:02 21-07-2024
Принципы "соблюдения законности" начали ломать примерно в 2005....принцип "независимости судей" чуть позже))))). Я про Арбитраж в Сибири...Общая юрисдикция слилась еще раньше!))))
08:59:44 22-07-2024
Ну я так и думал. Полезная инфа, грамотно систематизировано. Банкам полезно это почитать, чтобы удаленно кредиты не выдавали, при правильном правовом подходе это будут их проблемы. Они кому то че-то дали на чье то имя. Это имя никому ничего давать не собиралась, значит сделка ничтожна, это есть в Гражданском праве