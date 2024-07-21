Адвокат рассказал, что делать, если вас обманули мошенники

Он также дал несколько советов, как снизить риск быть обманутым

21 июля 2024, 11:05, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Адвокат Дмитрий Малютов рассказал о том, что делать, если вы стали жертвой мошенников. Его слова передает "Газета.ру".

Если вы стали жертвой мошенников, важно обратиться в полицию и банк, где был оформлен кредит. В заявлении укажите, что вы не подавали заявку на кредит, не подписывали документы и не получали деньги. Приложите к заявлению документ о вашем обращении в полицию.

Также запросите у банка заверенные копии документов. Если банк откажет в удовлетворении претензии, обращайтесь в суд, где придется доказывать непричастность к займу.

Не оставляйте паспорт в залог, проверяйте наличие замка в адресной строке сайта при вводе личных данных и не сообщайте код, полученный по СМС.