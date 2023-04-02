Агрессивный водитель высадил детей из маршрутки в Барнауле

Мальчик и девочка рассчитались, но в последний момент поняли, что им нужно выходить позже

02 апреля 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Водитель барнаульской маршрутки № 144 высадил детей из салона. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, мальчик и девочка рассчитались за проезд, но в последний момент поняли, что им нужно выходить позже. Водитель после этого взбесился и заявил, что тоже может ошибиться и высадить пассажиров не там, где нужно.

Позднее он остановился на светофоре и выгнал детей из салона на дорогу, совсем немного не доехав до остановочного павильона. Агрессию он мотивировал тем, что "устал тормозить".