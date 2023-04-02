Агрессивный водитель высадил детей из маршрутки в Барнауле
Мальчик и девочка рассчитались, но в последний момент поняли, что им нужно выходить позже
02 апреля 2023, 12:52, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Водитель барнаульской маршрутки № 144 высадил детей из салона. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, мальчик и девочка рассчитались за проезд, но в последний момент поняли, что им нужно выходить позже. Водитель после этого взбесился и заявил, что тоже может ошибиться и высадить пассажиров не там, где нужно.
Позднее он остановился на светофоре и выгнал детей из салона на дорогу, совсем немного не доехав до остановочного павильона. Агрессию он мотивировал тем, что "устал тормозить".
13:36:57 02-04-2023
Совсем обнаглели эти хреновы водилы! Морду надо было набить этому уставшему тормозу
14:23:34 02-04-2023
Очень агрессивными в последнее время стали маршрутчики и мало автобусов и не войти в них и приходится по часу на остановке ждать! Когда уже с ними порядок наведут?
14:26:03 02-04-2023
Каждого довозить до нужного им столба?
14:29:40 02-04-2023
"Водитель маршрутки", похоже на диагноз.
14:57:37 02-04-2023
Тут даже из рассказа понятно, что мальчик с девочкой попросили выйти не на остановке, а там где им ближе, водитель выполнил просьбу, но высказал свое недовольство, и возраст этих бедных деток не указан, но мальчик уже с девочкой.
15:10:30 02-04-2023
В Барнауле не водители, а прямо неандертальцы сплошь.
15:15:57 02-04-2023
ноги поломать твари, чтоб носом тормозил. На мужика бычить явно бы не стал.
16:10:25 02-04-2023
Водитель маршрутки это диагноз, хотя и там попадаются адекватные люди
19:39:26 02-04-2023
Нас тоже придурочный водитель 24 автобуса высадил где попало. Позвонили в диспетчерскую, сообщили об этом. Зачем психических выпускают на маршрут?
19:41:30 02-04-2023
"Тут даже из рассказа понятно" ---- Гость, где вы такое вычитали? Дети рассчитались, но поняли, что им выходить позже. Нигде не сказано, что они хотели выйти не на остановке.
20:57:45 02-04-2023
А вот не надо водителя обвинять! Я ехала на 121 й газели, так чуть не охрене....ла. Каждый просит остановить у столба, у забора, у куста, у магазина, на повороте, у дома, у опоры какой - то.... С ума можно сойти и ехали 2 часа, вместо часа. Совесть имейте и думайте о водителе и др.пассажирах
21:07:41 02-04-2023
Гость, Ты психически здоровый! Иди по работай на маршрутке и таким же будешь нездоровый!
22:24:28 02-04-2023
Иди по работай на маршрутке и таким же будешь нездоровый! ------ маршруточник, учиться надо было, а не курить за школой.
05:46:31 03-04-2023
1, то что мальчик ехал с девочкой вообще никак не говорит о его возрасте. 2. с чего вы взяли, что дети попросили остановить не на остановке?
08:40:24 03-04-2023
Нужно всего ничего- перестать высаживать где попало и останавливаться только на остановках. Поверьте, всем станет легче. (Ну кроме дятлов, которых ломает лишних 30м до остановки дойти).