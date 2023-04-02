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Агрессивный водитель высадил детей из маршрутки в Барнауле

Мальчик и девочка рассчитались, но в последний момент поняли, что им нужно выходить позже

02 апреля 2023, 12:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Водитель барнаульской маршрутки № 144 высадил детей из салона. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, мальчик и девочка рассчитались за проезд, но в последний момент поняли, что им нужно выходить позже. Водитель после этого взбесился и заявил, что тоже может ошибиться и высадить пассажиров не там, где нужно.

Позднее он остановился на светофоре и выгнал детей из салона на дорогу, совсем немного не доехав до остановочного павильона. Агрессию он мотивировал тем, что "устал тормозить".

Комментарии 15

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Гость

13:36:57 02-04-2023

Совсем обнаглели эти хреновы водилы! Морду надо было набить этому уставшему тормозу

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Гость

14:23:34 02-04-2023

Очень агрессивными в последнее время стали маршрутчики и мало автобусов и не войти в них и приходится по часу на остановке ждать! Когда уже с ними порядок наведут?

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Гость

14:26:03 02-04-2023

Каждого довозить до нужного им столба?

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Гость

14:29:40 02-04-2023

"Водитель маршрутки", похоже на диагноз.

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Гость

14:57:37 02-04-2023

Тут даже из рассказа понятно, что мальчик с девочкой попросили выйти не на остановке, а там где им ближе, водитель выполнил просьбу, но высказал свое недовольство, и возраст этих бедных деток не указан, но мальчик уже с девочкой.

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Гость

15:10:30 02-04-2023

В Барнауле не водители, а прямо неандертальцы сплошь.

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Гость

15:15:57 02-04-2023

ноги поломать твари, чтоб носом тормозил. На мужика бычить явно бы не стал.

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Гость

16:10:25 02-04-2023

Водитель маршрутки это диагноз, хотя и там попадаются адекватные люди

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Гость

19:39:26 02-04-2023

Нас тоже придурочный водитель 24 автобуса высадил где попало. Позвонили в диспетчерскую, сообщили об этом. Зачем психических выпускают на маршрут?

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Гость

19:41:30 02-04-2023

"Тут даже из рассказа понятно" ---- Гость, где вы такое вычитали? Дети рассчитались, но поняли, что им выходить позже. Нигде не сказано, что они хотели выйти не на остановке.

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Гость

20:57:45 02-04-2023

А вот не надо водителя обвинять! Я ехала на 121 й газели, так чуть не охрене....ла. Каждый просит остановить у столба, у забора, у куста, у магазина, на повороте, у дома, у опоры какой - то.... С ума можно сойти и ехали 2 часа, вместо часа. Совесть имейте и думайте о водителе и др.пассажирах

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Гость

21:07:41 02-04-2023

Гость, Ты психически здоровый! Иди по работай на маршрутке и таким же будешь нездоровый!

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Гость

22:24:28 02-04-2023

Иди по работай на маршрутке и таким же будешь нездоровый! ------ маршруточник, учиться надо было, а не курить за школой.

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Гость

05:46:31 03-04-2023

1, то что мальчик ехал с девочкой вообще никак не говорит о его возрасте. 2. с чего вы взяли, что дети попросили остановить не на остановке?

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Гость

08:40:24 03-04-2023

Нужно всего ничего- перестать высаживать где попало и останавливаться только на остановках. Поверьте, всем станет легче. (Ну кроме дятлов, которых ломает лишних 30м до остановки дойти).

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