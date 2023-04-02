Барнаульцы пожаловались на подростков, пугающих детей ножом

По словам автора сообщения, вооружённых мальчиков заметили на детской площадке

02 апреля 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр из видео

Подписчик в сообществе "Подслушано Барнаул" рассказал о подростках, пугающих детей ножом. Горожанин утверждает, что ситуацию замалчивают.

По словам автора сообщения, всё произошло на детской площадке в районе "Дружный". Толпа подростков с ножом пришла на детскую площадку и напугала гуляющих ребятишек.



Отмечается также, что некоторые дети жаловались на попытки отнять у них деньги или телефон. Рассказчик предложил написать коллективную жалобу, чтобы защитить малышей.

При этом в комментариях пользователи засомневались в правдивости сообщения, отметив, что на кадрах расположена детская площадка из другого района.