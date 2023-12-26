Актера из сериала "Слово пацана" арестовали на два месяца по делу об убийстве

Базанов действовал в составе группировки, которая совершала разбойные нападения на граждан и их убийство на территории Москвы

26 декабря 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: ИРИ

Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца – до 20 февраля 2024 года – арестовал актера Сергея Базанова, который сыграл члена банды "Универсам" в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, Базанов действовал в составе группировки, которая руководствовалась корыстными мотивами и совершала разбойные нападения на граждан и их убийство на территории Москвы.

Как передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Протопопову, речь идет об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. Кроме Базанова, по уголовному делу проходит еще один человек.

СМИ сообщали, что в 2011 году в Большом Полуярославском переулке четверо неизвестных напали на бизнесмена и попытались выхватить у него сумку, в которой лежало 900 тысяч долларов. Дзабиев оказал сопротивление, однако нападавшие ранили его и скрылись. Мужчина позднее скончался.