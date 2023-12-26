Актера из сериала "Слово пацана" арестовали на два месяца по делу об убийстве
Базанов действовал в составе группировки, которая совершала разбойные нападения на граждан и их убийство на территории Москвы
26 декабря 2023, 08:52, ИА Амител
Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца – до 20 февраля 2024 года – арестовал актера Сергея Базанова, который сыграл члена банды "Универсам" в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram-канале.
По информации пресс-службы, Базанов действовал в составе группировки, которая руководствовалась корыстными мотивами и совершала разбойные нападения на граждан и их убийство на территории Москвы.
Как передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Кристину Протопопову, речь идет об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева в 2011 году. Кроме Базанова, по уголовному делу проходит еще один человек.
СМИ сообщали, что в 2011 году в Большом Полуярославском переулке четверо неизвестных напали на бизнесмена и попытались выхватить у него сумку, в которой лежало 900 тысяч долларов. Дзабиев оказал сопротивление, однако нападавшие ранили его и скрылись. Мужчина позднее скончался.
09:06:08 26-12-2023
Да ну на фиг, это не может быть совпадением, режиссер знал, что актер из криминала. Поэтому и взял на роль
09:24:23 26-12-2023
Хороший фильм. Смотрите все, он плохому точно не научит (шутка юмора)...
09:55:15 26-12-2023
Гость (09:24:23 26-12-2023) Хороший фильм. Смотрите все, он плохому точно не научит (шут... Говнище редкостное, согласна, кто хейтит дом2, но смотрят словопацана, недалеки от фанатов дома2
11:01:58 26-12-2023
Зато не иноагент.
12:54:51 26-12-2023
Откуда у дзабиева столько зелени ? На русских наживался?
13:05:23 26-12-2023
Мерзопакостный фильм, а что еще ждать? Про хорошее и доброе, с позитивным контентом в этой стране, где культура контролируется непонятно кем, ждать не приходиться! Смотрите и дальше всякий отстой типа этой картины, дом-2 или пацанок!
11:58:19 27-12-2023
На каком уровне находится Культура, таковы и артисты. Даром эта культурная элита голые вечеринки закатывает? Нет, аккурат в соответствии с пониманием культуры и своего влияния на нее. И до тех пор пока Минкульт занимается черт знает чем но далеко не культурой, это будет продолжаться.
12:11:28 27-12-2023
Игорь (11:58:19 27-12-2023) На каком уровне находится Культура, таковы и артисты. Даром ... да вам просто кость кинули в виде голой вечерики для выражения народного гнева. Что, это первая или последняя вечеринка? вы и про закрытые правительственные "дома отдыха" поди не в курсе? бггг