Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу первым в истории НХЛ
Рекордный гол он забил в матче против "Сент-Луис Блюз"
06 ноября 2025, 10:05, ИА Амител
Александр Овечкин стал рекордсменом по шайбам в чемпионатах НХЛ. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забросил 900-ю шайбу в своем 1504-м матче в "регулярках" лиги. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский хоккеист отметился рекордным голом на 23-й минуте встречи с "Сент-Луис Блюз". Овечкин стал первым в истории игроком НХЛ, кому удалось добраться до отметки 900 шайб.
Александру Овечкину 40 лет. В НХЛ он играет свой 21-й сезон. Рекордсмен лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В 1504 матчах он забросил 900 шайб. Предыдущий рекорд удерживал канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Напомним, Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки 6 апреля 2025 года. Он забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.
Как ранее сообщала жена хоккеиста Анастасия Шубская, по истечении контракта с "Вашингтон Кэпиталз" в 2027 году он вернется в Россию. С ее слов, Овечкин планирует выступать за московское "Динамо".
10:19:06 06-11-2025
И что? Он же в НХЛ, а не в КХЛ забросил. Или мы должны теперь достижениями граждан США в НХЛ гордиться?
10:26:10 06-11-2025
Гость (10:19:06 06-11-2025) И что? Он же в НХЛ, а не в КХЛ забросил. Или мы должны тепер... А есть пруф насчет его американского гражданства?
10:30:47 06-11-2025
Гость (10:26:10 06-11-2025) А есть пруф насчет его американского гражданства?... Вас что, в Гугле забанили?
10:49:30 06-11-2025
Гость (10:30:47 06-11-2025) Вас что, в Гугле забанили? ... Слив засчитан.
На запрос в гугле "имеет ли александр овечкин гражданство сша" в одной из первых ссылок Алексей Гряцких заявил "«Я бы покопал тему паспортов у Александра Овечкина и Ильи Ковальчука. По ряду косвенных признаков они могут являться обладателями статуса гражданина США. Но я не гарантирую этого», — заявил автор расследования во время эфира онлайн-трансляции канала «Спoрт-Экспреcc» на Youtube."
Т.е. Гряцких сделал вброс и технично слился.
02:54:13 07-11-2025
Гость (10:49:30 06-11-2025) Слив засчитан. На запрос в гугле "имеет ли александр ове... Интернетом надо уметь пользоваться, а вы смотрите лучше телевизор, там проще, нажал кнопку и мотаешь на ус, что говорят
06:19:53 07-11-2025
Селянин (02:54:13 07-11-2025) Интернетом надо уметь пользоваться, а вы смотрите лучше теле... Ожидаемый ответ. Когда по существу сказать нечего, но есть огромное желание выдавить из себя хоть что то "умное", глупые человеки пишут про телевизор.
10:36:48 06-11-2025
А сколько он и такие как он налогов платят в бюджет недружественных государств?
Танковую колонну можно купить за месяц.
И чем тут гордиться?
02:52:36 07-11-2025
Гость (10:36:48 06-11-2025) А сколько он и такие как он налогов платят в бюджет недружес... Во-первых, что за бред считать все в танках? Во-вторых если у вас есть недружественные страны, то это ваши проблемы. Так то Овечкин живет там.
10:52:11 06-11-2025
Играет за врага, налоги платит в США, а на эти деньги пиндосы гонят оружие на окраину.
Измена в чистом виде.
11:27:54 06-11-2025
Красавчик. По постам видно, как подгорает. Это приятно
11:32:37 06-11-2025
Любителям хоккея, наверное, понятен смысл этого.
18:21:53 06-11-2025
Саня молодец, великий хоккеист, в истории хоккея останется навсегда. Такими соотечественниками можно и нужно гордиться.