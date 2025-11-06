Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу первым в истории НХЛ

Рекордный гол он забил в матче против "Сент-Луис Блюз"

06 ноября 2025, 10:05, ИА Амител

Александр Овечкин стал рекордсменом по шайбам в чемпионатах НХЛ. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забросил 900-ю шайбу в своем 1504-м матче в "регулярках" лиги. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский хоккеист отметился рекордным голом на 23-й минуте встречи с "Сент-Луис Блюз". Овечкин стал первым в истории игроком НХЛ, кому удалось добраться до отметки 900 шайб.

Александру Овечкину 40 лет. В НХЛ он играет свой 21-й сезон. Рекордсмен лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В 1504 матчах он забросил 900 шайб. Предыдущий рекорд удерживал канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Напомним, Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки 6 апреля 2025 года. Он забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Как ранее сообщала жена хоккеиста Анастасия Шубская, по истечении контракта с "Вашингтон Кэпиталз" в 2027 году он вернется в Россию. С ее слов, Овечкин планирует выступать за московское "Динамо".