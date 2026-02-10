Жителю Алтая с шестью судимостями грозит новый срок за хранение почти 1 кг марихуаны

На момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения

Обнаруженные наркотики / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Солонешенском районе Алтайского края сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщили в полиции региона.

Во время обследования дома и хозяйственных построек оперативники обнаружили несколько пакетов с высушенной растительной массой, спрятанных под одеждой. Экспертиза показала, что изъятым веществом является марихуана весом около одного килограмма.

Правоохранители также установили, что на момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения — наличие запрещенных веществ в организме подтвердило медицинское освидетельствование. По словам подозреваемого, кусты дикорастущей конопли он нашел на пустыре за огородом, после чего "нарвал их и принес домой, высушил, измельчил и приготовил смесь для дальнейшего личного употребления". Он добавил, что "дурман-трава" в зимний период для него имеет "вдохновляющий эффект".

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Кроме того, фигурант привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

