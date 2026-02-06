Жителю Рубцовска грозит до восьми лет за килограмм марихуаны, найденной у него дома

Задержанный рассказал, что приобрел наркотическое средство с целью последующего сбыта

06 февраля 2026, 11:43, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Рубцовске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более килограмма марихуаны. В ходе оперативных мероприятий был задержан 48-летний местный житель, причастный к обороту наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

Как уточнили в полиции, при проведении оперативно-разыскных мероприятий в квартире мужчины обнаружили 34 свертка с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли, а также упаковочный материал. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что это марихуана общей массой 1018 граммов.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что приобрел наркотическое средство с целью последующего сбыта бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

