Алтайские таможенники передали Народному фронту более тонны муки

Ее как гуманитарную помощь отправят в ДНР

24 июня 2024, 16:03, ИА Амител

Передача муки Народному фронту / Алтайская таможня

Более 1,1 тонны пшеничной хлебопекарной муки, которая была изъята при незаконном вывозе из России, алтайские таможенники передали Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".

Сотрудники Ташантинского таможенного поста обнаружили эту продукцию во время таможенного контроля. Выяснилось, что товар вывозили из России в Монголию без декларирования. По решению суда товар стоимостью свыше 43 тысяч рублей был обращен в федеральную собственность.

Таможенники подготовили все необходимые документы, в том числе подтверждающие качество и безопасность. Это позволило безвозмездно передать 23 мешка с мукой волонтерам для дальнейшей отправки гуманитарной помощи жителям Донецкой Народной Республики.