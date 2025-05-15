Алтайский бренд "Влюбленная Маруся" стал победителем в Национальном органическом конкурсе

Два предприятия из Алтайского края приняли в нем участие

15 мая 2025, 15:49, ИА Амител

Стакан чая в поле / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алтайский бренд "Влюбленная Маруся", принадлежащий "Эко-хозяйству Марии Самариной" стал победителем Национального конкурса в номинации "Народный органический бренд" в 2025 году. Итоги подвели 13 мая в Москве.

Напомним, в конкурсе, который проводился на сайте Роскачества, приняли участие два предприятия из Алтайского края: "Эко-хозяйство Марии Самариной" и "Курай Агро Плюс". Всего в 2025 году на конкурс поступило 359 заявок из 63 регионов России.

Продуктовая линейка "Влюбленной Маруси" в настоящее время насчитывает порядка 30 наименований. Среди них: чистые питательные крупы, выращенные без использования стимуляторов роста, агрохимии и аналогов глифосата (канцерогена, который, по мнению некоторых экспертов, способствует развитию онкологических заболеваний), цельнозерновая мука, перемолотая на современных мельницах с каменными жерновами, семена, сыродавленные масла из чистых семян без нагрева, травяные сборы и травяные чаи.

Как отмечают в компании, все травы собраны на собственной площадке – более чем на тысяче гектаров земли в экологически чистом районе Алтая, а сельхозпродукция – в Алтайском крае и Ростовской области, вдали от промышленных выхлопов и пыли городов.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов отметил органическую продукцию алтайских компаний.