Два алтайских предприятия претендуют на победу в Национальном органическом конкурсе

Всего в крае шесть предприятий, включенных в Единый государственный реестр производителей органической продукции

31 марта 2025, 14:15, ИА Амител

Хлеб и подсолнечное масло / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Две компании Алтайского края – "Эко-хозяйство Марии Самариной" и "Курай Агро Плюс" – борются за победу в Национальном органическом конкурсе. В народном голосовании, которое проводится на сайте Роскачества, может принять участие каждый желающий. Поддержать алтайских производителей можно до 7 апреля.

Сертификат соответствия производства органической продукции Роскачества "Эко-хозяйство Марии Самариной" получило в конце 2024 года. Компания производит продукты под брендом "Влюбленная Маруся". Ассортимент постоянно пополняется: сегодня в магазинах и на маркетплейсах можно приобрести разнообразные крупы, подсолнечное масло, муку и масло гхи, а также травяные сборы и чаи этого предприятия.



"Курай Агро Плюс" больше 25 лет производит продукцию из зерна, выращенного без пестицидов и минеральных удобрений. Директор компании Игорь Пляко уточнил, что восполнение плодородия почвы происходит в основном за счет органики с животноводческой фермы, а также с помощью сидератов и жидких органических и биологических удобрений при обработке семян. Органическое происхождение продукции предприятия "Курай Агро Плюс" подтверждено сертификатом соответствия в 2021 году.

"Мы производим порядка 40 видов органической продукции: муку пшеничную, овсяную и гречневую, крупу гречневую, зеленую гречку, горох, крупу ячменную, хлопья гречневые и овсяные и многое другое. Делаем муку из пророщенной пшеницы и гречки. Сами выращиваем для этого сырье: пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, горох. Можем выращивать до десяти тысяч тонн органического зерна. Общая площадь посевов превышает шесть тысяч гектаров", – рассказал директор компании Игорь Пляко.

Всего в крае шесть предприятий, включенных в Единый государственный реестр производителей органической продукции. Помимо "Курай Агро Плюс" и "Эко-хозяйства Марии Самариной", в списке также Иткульский спиртзавод, хозяйство "Степной", индивидуальный предприниматель Сергей Григоревский и крестьянское (фермерское) хозяйство Елены Новицкой.

Руководитель Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества в Алтайском крае на базе АГАУ Ольга Черепанова уверена, что у региона большой потенциал развития рынка органической продукции: