Алтайский инваспортсмен Роман Жданов стал лауреатом престижной национальной премии

Он победил в номинации "Преодоление" и получил миллион рублей

21 ноября 2024, 11:10, ИА Амител

Вручение премии "Преодоление" в Москве /Фото: "Матч"

Двукратный чемпион по плаванию среди лиц с ПОДА на Паралимпийских играх в Париже 2024 Роман Жданов, представляющий Алтайский край, а также трехкратная чемпионка этой Паралимпиады по плаванию среди слепых Дарья Лукьяненко стали лауреатами Национальной спортивной премии 2024 года в номинации "Преодоление: лучший спортсмен и спортсменка". Об этом сообщает телеканал "Матч". Премию бийскому спортсмену вручила певица Диана Гурцкая.

Торжественное мероприятие прошло 20 ноября в здании Министерства спорта РФ. Премия каждому победителю составляет один миллион рублей.

"Почетно быть номинантом, еще более почетно быть лауреатом. Признателен президенту, министру спорта, главе ПКР. Мы съездили на Паралимпиаду, несмотря на препятствия, и достойно выступили там", – передает слова Жданова корреспондент "Матч ТВ" Сергей Астахов.

Претендентами на премию "Спортсмен года" были двукратный чемпион Паралимпиады по легкой атлетике среди лиц с ПОДА Андрей Вдовин и чемпион Паралимпиады по легкой атлетике среди слепых, наш земляк Александр Костин. Среди финалисток у женщин – чемпионка Паралимпиады по плаванию среди лиц с ПОДА Мария Павлова и многократный призер Паралимпиады по плаванию среди лиц с ПОДА Виктория Ищиулова.

Данная спортивная премия учреждена правительством России в 2010 году.

Напомним, алтайский инваспортсмен Роман Жданов внес весомый вклад в медальную копилку российской сборной на летней Паралимпиаде. Игры прошли в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Пловец из Бийска защитил титул паралимпийского чемпиона на дистанции 50 метров на спине. Ранее он выиграл в Париже золото в заплыве на 150 метров комплексным плаванием и завоевал серебро на 200-метровке вольным стилем. Теперь он пятикратный паралимпийский чемпион. В 2021 году он также выиграл три награды высшей пробы на Паралимпиаде в Токио.