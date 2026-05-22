Алтайский край стал одним из регионов-лидеров по снижению аварий в ЖКХ

Главам регионов Хуснуллин поручил своевременно утверждать планы подготовки к следующей зиме

22 мая 2026, 15:43, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждались итоги прохождения отопительного периода и вопросы ЖКХ. Об итогах заседания штаба он рассказал в своем Max-канале.

Хуснуллин подчеркнул, что снижение аварийности на объектах коммунального хозяйства остается ключевой задачей, и отметил, что Алтайский край вошел в число регионов, где с этой задачей справляются лучше всего.

«Есть и регионы-лидеры по снижению количества аварий в сферах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это Владимирская, Калужская области, Кабардино-Балкарская Республика, Тамбовская, Вологодская области, Республика Татарстан, Ростовская область, Республика Крым, Алтайский край и Астраханская область. Спасибо за работу!» — отметил зампред правительства РФ.

Хуснуллин поручил главам регионов своевременно утверждать планы подготовки к следующей зиме, учитывать опыт прошлых лет и уделять внимание тренировкам по ликвидации аварий.

Ранее в Сибирской генерирующей компании (СГК) зафиксировали снижение числа аварий и жалоб на 13%, причем прошедший отопительный сезон был в два раза холоднее предыдущего.