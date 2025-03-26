Алтайский Минтранс рассказал, как идет строительство нового терминала аэропорта в Барнауле

Работы ведутся на пяти основных площадках и находятся на контроле регионального правительства

26 марта 2025, 11:50, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Барнауле продолжается строительство нового терминала аэропорта. Все работы по возведению здания контролирует правительство Алтайского края. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

В самом аэровокзале проходит внутренняя отделка помещений, устройство технических перегородок и инженерных сетей. Одновременно с этим завершается монтаж оконных проемов и панелей и начинается частичный монтаж оборудования, необходимого для обслуживания пассажиров, воздушных судов и эксплуатации здания. К асфальтированию парковочной зоны специалисты приступят, когда погода улучшится.

Темпы работ проверили министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян и генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич. О текущем выполнении графиков работ и дальнейших планах рассказали представители подрядчика, компании МСУ-1.

"Подводя итоги совещания, Андрей Подолян подчеркнул, что соблюдение всех ключевых сроков остается на особом контроле и будет отслеживаться на таких выездных встречах. Он также отметил, что подрядчику необходимо максимально использовать свои ресурсы для ускорения темпов работ, так как с улучшением погодных условий объем работ, включая благоустройство территории, значительно возрастет", – рассказали в региональном Министерстве транспорта.

Ввести новый аэровокзальный комплекс планируют в 2025 году. Строительство терминала идет с опережением графика, в целом же проект строительства объекта рассчитан до марта 2026 года. Его общая площадь составит порядка 9,7 тысячи квадратных метров (действующий аэровокзал – 4,5 тысячи квадратных метров). Чтобы в здании было комфортно находиться, там обустроят зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнату матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Новый аэрокомплекс позволит принимать до миллиона пассажиров в год.