Алтайский суд удовлетворил иск о блокировке статьи на "Википедии"
На странице были секретные сведения о воинской части
11 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Алейский городской суд Алтайского края повторно удовлетворил заявление военной прокуратуры о блокировке статьи на "Википедии", содержащей секретные сведения о воинской части, пишет "Банкфакс".
"17 февраля суд удовлетворил требования военного прокурора Барнаульского гарнизона о включении статьи на "Википедии" об одной из войсковых частей в реестр сайтов с запрещенной информацией", – говорится в материале.
В марте 2024 года военная прокуратура Барнаульского гарнизона потребовала заблокировать статью, где раскрывалась информация о дислокации воинской части и ее настоящем именовании. Суд первой инстанции поддержал иск, однако представители интернет-энциклопедии подали апелляцию, и дело было направлено на пересмотр.
В ходе повторного разбирательства суд вновь встал на сторону прокуратуры, признав размещенные данные секретными. Решение передано в Роскомнадзор для внесения страницы в реестр сайтов с запрещенной информацией.
09:23:41 11-03-2025
Есть версия , что причина немного в другом. Но стратегия удалять и запрещать неприятную правду, работает на всех уровнях. Думаю жители Алейска не дадут соврать и подтвердят, что есть там информация которую не хотелось бы афишировать
09:54:46 11-03-2025
вообще-то любому в википедии можно зайти и исправить текст...
но там нужно предоставить доказательства, или обоснования исправлений!...
19:24:58 11-03-2025
Гость (09:54:46 11-03-2025) вообще-то любому в википедии можно зайти и исправить текст..... надо уметь править
10:45:35 11-03-2025
представители интернет-энциклопедии --- предствители владельца? А если он гражданин США ему разве не плевать на решение барнаульского суда?