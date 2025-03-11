Алтайский суд удовлетворил иск о блокировке статьи на "Википедии"

На странице были секретные сведения о воинской части

11 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Алейский городской суд Алтайского края повторно удовлетворил заявление военной прокуратуры о блокировке статьи на "Википедии", содержащей секретные сведения о воинской части, пишет "Банкфакс".

"17 февраля суд удовлетворил требования военного прокурора Барнаульского гарнизона о включении статьи на "Википедии" об одной из войсковых частей в реестр сайтов с запрещенной информацией", – говорится в материале.

В марте 2024 года военная прокуратура Барнаульского гарнизона потребовала заблокировать статью, где раскрывалась информация о дислокации воинской части и ее настоящем именовании. Суд первой инстанции поддержал иск, однако представители интернет-энциклопедии подали апелляцию, и дело было направлено на пересмотр.

В ходе повторного разбирательства суд вновь встал на сторону прокуратуры, признав размещенные данные секретными. Решение передано в Роскомнадзор для внесения страницы в реестр сайтов с запрещенной информацией.