Андрей Некрасов возглавил департамент внутренней политики Алтайского края
К работе он приступил с 1 июля
01 июля 2026, 13:25, ИА Амител
В Алтайском крае назначили нового начальника департамента администрации губернатора и правительства региона по вопросам внутренней политики.
«На высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики — с 1 июля назначен Андрей Валерьевич Некрасов на срок полномочий губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича», — говорится в сообщении правительства края.
До 1 июля Андрей Некрасов исполнял обязанности заместителя начальника департамента по внутренней политике.
Как ранее писала "Атмосфера", выбор Некрасова может объясняться тем, что он долгое время был практикующим политтехнологом, а в Алтайском крае начался трехлетний электоральный цикл.
Напомним, прежний глава департамента Николай Губерт ушел в отставку в начале июня 2025 года "по личным обстоятельствам", департаментом он руководил с 2022 года. Как выяснилось позже, этим "обстоятельством" стало уголовное дело, которое касается курортной деятельности на берегу Завьяловских озер.
14:18:02 01-07-2026
Дождался.
14:50:02 01-07-2026
Гость (14:18:02 01-07-2026) Дождался.... А он прям ждал???
14:32:15 01-07-2026
В АК есть внутренняя политика??? А внешняя имеется?
14:45:11 01-07-2026
Гость (14:32:15 01-07-2026) В АК есть внутренняя политика??? А внешняя имеется? ... Во внешнюю политику даже страна не умеет, какой спрос с региона?