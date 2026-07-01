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Андрей Некрасов возглавил департамент внутренней политики Алтайского края

К работе он приступил с 1 июля

01 июля 2026, 13:25, ИА Амител

Андрей Некрасов вручает награды / Фото: altairegion22.ru
Андрей Некрасов вручает награды / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае назначили нового начальника департамента администрации губернатора и правительства региона по вопросам внутренней политики.   

«На высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики — с 1 июля назначен Андрей Валерьевич Некрасов на срок полномочий губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича», — говорится в сообщении правительства края.

До 1 июля Андрей Некрасов исполнял обязанности заместителя начальника департамента по внутренней политике.

Как ранее писала "Атмосфера", выбор Некрасова может объясняться тем, что он долгое время был практикующим политтехнологом, а в Алтайском крае начался трехлетний электоральный цикл.

Напомним, прежний глава департамента Николай Губерт ушел в отставку в начале июня 2025 года "по личным обстоятельствам", департаментом он руководил с 2022 года. Как выяснилось позже, этим "обстоятельством" стало уголовное дело, которое касается курортной деятельности на берегу Завьяловских озер.

Первый вице-губернатор Камчатки Павел Ясевич / Фото: kamgov.ru

Экс-замглавы алтайского внутрипола назначили первым вице-губернатором Камчатки

До ноября 2025-го он занимал должность заместителя председателя правительства, отвечавшего за внутреннюю политику
НОВОСТИПолитика
Алтайский край отставки и назначения
       

Комментарии 4

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Гость

14:18:02 01-07-2026

Дождался.

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Гость

14:50:02 01-07-2026

Гость (14:18:02 01-07-2026) Дождался.... А он прям ждал???

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Гость

14:32:15 01-07-2026

В АК есть внутренняя политика??? А внешняя имеется?

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Гость

14:45:11 01-07-2026

Гость (14:32:15 01-07-2026) В АК есть внутренняя политика??? А внешняя имеется? ... Во внешнюю политику даже страна не умеет, какой спрос с региона?

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