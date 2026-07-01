Андрей Некрасов возглавил департамент внутренней политики Алтайского края

К работе он приступил с 1 июля

01 июля 2026, 13:25, ИА Амител

Андрей Некрасов вручает награды / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае назначили нового начальника департамента администрации губернатора и правительства региона по вопросам внутренней политики.

«На высшую должность государственной гражданской службы Алтайского края — начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики — с 1 июля назначен Андрей Валерьевич Некрасов на срок полномочий губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича», — говорится в сообщении правительства края.

До 1 июля Андрей Некрасов исполнял обязанности заместителя начальника департамента по внутренней политике.

Как ранее писала "Атмосфера", выбор Некрасова может объясняться тем, что он долгое время был практикующим политтехнологом, а в Алтайском крае начался трехлетний электоральный цикл.

Напомним, прежний глава департамента Николай Губерт ушел в отставку в начале июня 2025 года "по личным обстоятельствам", департаментом он руководил с 2022 года. Как выяснилось позже, этим "обстоятельством" стало уголовное дело, которое касается курортной деятельности на берегу Завьяловских озер.