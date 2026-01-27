Экс-замглавы алтайского внутрипола назначили первым вице-губернатором Камчатки

До ноября 2025-го он занимал должность заместителя председателя правительства, отвечавшего за внутреннюю политику

27 января 2026, 10:51, ИА Амител

Первый вице-губернатор Камчатки Павел Ясевич / Фото: kamgov.ru

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края одобрили назначение Павла Ясевича на пост первого вице‑губернатора региона, говорится в сообщении правительства Камчатского края.

Его кандидатуру внес на рассмотрение краевого парламента губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Решение было принято единогласно на сессии 27 января. После голосования Павел Ясевич обратился к депутатам:

«Уважаемые депутаты! Хочу искренне поблагодарить вас за поддержку и оказанное мне доверие. Уверен, что вместе мы сможем эффективно поработать на благо Камчатского края».

Политическая карьера Павла Ясевича началась в Алтайском крае. В 2012 году он выступил главным политтехнологом избирательной кампании "Единой России" на выборах в Барнаульскую городскую Думу. Тогда партия получила 32 из 40 думских мандатов – рекордный результат в истории барнаульских выборов. Итоги голосования вызвали широкий общественный резонанс.

Благодаря достигнутому результату Ясевич занял позицию, связанную с курированием органов местного самоуправления в краевой администрации, а позже стал заместителем начальника департамента внутренней политики. В начале 2016 года он покинул Алтайский край.