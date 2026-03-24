Защита экс-главы департамента внутренней политики Алтая Николая Губерта обжаловала арест

Уголовное дело в отношении бывшего чиновника касается курортной деятельности на берегу завьяловских озер

24 марта 2026, 10:57, ИА Амител

Николай Губерт / Фото: правительство Алтайского края

23 марта Октябрьский районный суд Барнаула зарегистрировал жалобу на меру пресечения в отношении бывшего начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внутренней политике Николая Губерта — информацию об этом разместили в судебной картотеке, пишет "Банкфакс".

Жалобу подала адвокат экс‑чиновника Татьяна Рыжкова, однако на текущий момент документ еще не принят к изучению.

Напомним, 18 марта суд избрал Губерту меру пресечения. Он будет находиться под стражей до 15 мая. За несколько дней до этого, предположительно, прошли обыски в доме родителей Губерта в Завьялово.

По данным источников издания, следственные органы расследуют уголовное дело, которое может быть связано с деятельностью бывшего главы регионального департамента по внутренней политике и экс‑главы Завьяловского района.

Правоохранительные органы официально не раскрывали деталей дела и не называли фигурантов, но ранее изданию стало известно о возбуждении уголовного дела, касающегося курортной деятельности на берегу завьяловских озер.

По информации источников, речь идет о превышении должностных полномочий неустановленным лицом. Инсайдеры допускали, что в ходе следствия фигурантом дела мог стать и Губерт. Предполагается, что расследование затрагивает период его работы главой Завьяловского района — с 2012 по 2022 год.

Губерт ушел в отставку в начале июня 2025 года "по личным обстоятельствам", департаментом он руководил с 2022 года. До этого он в течение пяти лет возглавлял администрацию Завьяловского района, а после еще пять лет был главой села Завьялово.