Внутриполитический департамент в Алтайском крае может возглавить Андрей Некрасов

08 апреля 2026, 17:28, ИА Амител

Андрей Некрасов вручает награды / Фото: altairegion22.ru

Заместитель начальника внутриполитического департамента, начальник отдела по работе с органами местного самоуправления в администрации губернатора и правительства Алтайского края Андрей Некрасов может возглавить этот департамент, пишет "Атмосфера".

Об этом сообщили два источника — один в политтехнологическом сообществе региона и один близкий к правительству. Сейчас Некрасов работает в статусе врио начальника департамента.

«Выбор Некрасова может объясняться тем, что он долгое время был практикующим политтехнологом, а в Алтайском крае начался трехлетний электоральный цикл», — поясняет издание.

Напомним, в 2026 году состоятся выборы депутатов Госдумы и Заксобрания, в 2027-м — муниципальные выборы, в том числе в крупнейших городах — Барнауле, Бийске и Рубцовске, в 2028-м — выборы губернатора.

Место начальника департамента освободилось в июне 2025 года, когда в отставку ушел Николай Губерт, который сейчас находится под следствием. Тогда же врио начальника был назначен Андрей Некрасов.