Андрей Турчак рассказал, сколько денег принесет игорная зона в Республике Алтай

Он отметил, что кроме крупных доходов в бюджет такая зона послужит развитию инфраструктуры

10 февраля 2026, 16:10, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey

Игорная зона в Республике Алтай создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 млн рублей, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Эти средства будут "окрашены", будем направлять их на решение социальных вопросов», — подчеркнул Турчак на первой весенней сессии Госсобрания.

Он также отметил, что кроме крупных доходов в бюджет игорные зоны служат развитию сопутствующей инфраструктуры — транспорта, отелей, сервиса, поддержке малого и среднего бизнеса.

Также Турчак развеял слухи о появлении казино "в каждом районе", назвав их безосновательными:

«Все объекты игорного бизнеса будут сосредоточены в пределах одной, четко очерченной территории в Майминском районе. Это не сеть казино по всей Республике, а один локализованный формат с жесткими правовыми рамками и госконтролем».

Напомним, сейчас в России пять игорных зон, в том числе в соседнем Алтайском крае. Кстати, в 2025 году "Сибирскую монету" посетили более 160 тысяч человек.

Ранее эксперты заявили, что не верят в успех игорной зоны в Республике Алтай. По их мнению, такие специализированные территории необходимо создавать лишь вблизи городов-миллионников.