Андрей Турчак рассказал, сколько денег принесет игорная зона в Республике Алтай

Он отметил, что кроме крупных доходов в бюджет такая зона послужит развитию инфраструктуры

10 февраля 2026, 16:10, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: t.me/turchak_andrey
Игорная зона в Республике Алтай создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 млн рублей, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Эти средства будут "окрашены", будем направлять их на решение социальных вопросов», — подчеркнул Турчак на первой весенней сессии Госсобрания.

Он также отметил, что кроме крупных доходов в бюджет игорные зоны служат развитию сопутствующей инфраструктуры — транспорта, отелей, сервиса, поддержке малого и среднего бизнеса.

Также Турчак развеял слухи о появлении казино "в каждом районе", назвав их безосновательными:

«Все объекты игорного бизнеса будут сосредоточены в пределах одной, четко очерченной территории в Майминском районе. Это не сеть казино по всей Республике, а один локализованный формат с жесткими правовыми рамками и госконтролем».

Напомним, сейчас в России пять игорных зон, в том числе в соседнем Алтайском крае. Кстати, в 2025 году "Сибирскую монету" посетили более 160 тысяч человек.

Ранее эксперты заявили, что не верят в успех игорной зоны в Республике Алтай. По их мнению, такие специализированные территории необходимо создавать лишь вблизи городов-миллионников.

Андрей Турчак / Фото: правительство Республики Алтай

"Понимаю опасения". Турчак объяснил, что появление игорной зоны на Алтае пока обсуждается

При этом отметил, что проект может создать новые рабочие места и дать импульс развитию торговли и гостиничного бизнеса
Гость
Гость

16:41:35 10-02-2026

Что там рассказывать, ставишь 1000рублей на ЗЕРО, если выпадет то получаешь 13000 рублей.

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

01:26:53 11-02-2026

Гость (16:41:35 10-02-2026) Что там рассказывать, ставишь 1000рублей на ЗЕРО, если выпад... главное тут же свалить

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:57:45 10-02-2026

А сколько семей разрушится от игроманов ?

  -2 Нравится
Ответить
Светлана
Светлана

17:33:50 10-02-2026

Это "подсаженные" на игру люди и страдающие от этого семьи(((((

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:36:24 11-02-2026

Светлана (17:33:50 10-02-2026) Это "подсаженные" на игру люди и страдающие от этого семьи... Ваши в казино не ходят, не бойся. Ваши максимум козла в гараже забивают.

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:04:16 10-02-2026

А заводы бы всё равно больше принесли дохода!
Но это ж работать надо!!?

  2 Нравится
Ответить
Юный экономист
Юный экономист

20:04:24 10-02-2026

И какие заводы вы предлагаете в Горном Алтае?

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

20:23:49 10-02-2026

То азартные игры - порок, то "благо"... У лицемерной власти 'семь пятниц на неделе'!

  5 Нравится
Ответить
гость
гость

22:27:54 10-02-2026

А сколько они принесут Турчакуу?

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:37:54 11-02-2026

гость (22:27:54 10-02-2026) А сколько они принесут Турчакуу? ... А тебя это холыхать не должно.

  2 Нравится
Ответить
гость
гость

14:57:18 11-02-2026

Гость (07:37:54 11-02-2026) А тебя это холыхать не должно.... Почему?

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

01:25:56 11-02-2026

"Крестный отец"-4

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:38:19 11-02-2026

Гость (01:25:56 11-02-2026) "Крестный отец"-4... Ага. 44.

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:20:23 11-02-2026

Явно действует по заказу Грэфа.

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

07:39:17 11-02-2026

Гость (07:20:23 11-02-2026) Явно действует по заказу Грэфа.... А Грэф - это шэф мэфии?

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:02:35 11-02-2026

Игорная зона в Республике Алтай, то же самое, что коровник в центре Антарктиды.

  1 Нравится
Ответить
