Андрей Турчак рассказал, сколько денег принесет игорная зона в Республике Алтай
Он отметил, что кроме крупных доходов в бюджет такая зона послужит развитию инфраструктуры
10 февраля 2026, 16:10, ИА Амител
Игорная зона в Республике Алтай создаст около тысячи новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 млн рублей, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
«Эти средства будут "окрашены", будем направлять их на решение социальных вопросов», — подчеркнул Турчак на первой весенней сессии Госсобрания.
Он также отметил, что кроме крупных доходов в бюджет игорные зоны служат развитию сопутствующей инфраструктуры — транспорта, отелей, сервиса, поддержке малого и среднего бизнеса.
Также Турчак развеял слухи о появлении казино "в каждом районе", назвав их безосновательными:
«Все объекты игорного бизнеса будут сосредоточены в пределах одной, четко очерченной территории в Майминском районе. Это не сеть казино по всей Республике, а один локализованный формат с жесткими правовыми рамками и госконтролем».
Напомним, сейчас в России пять игорных зон, в том числе в соседнем Алтайском крае. Кстати, в 2025 году "Сибирскую монету" посетили более 160 тысяч человек.
Ранее эксперты заявили, что не верят в успех игорной зоны в Республике Алтай. По их мнению, такие специализированные территории необходимо создавать лишь вблизи городов-миллионников.
16:41:35 10-02-2026
Что там рассказывать, ставишь 1000рублей на ЗЕРО, если выпадет то получаешь 13000 рублей.
01:26:53 11-02-2026
Гость (16:41:35 10-02-2026) Что там рассказывать, ставишь 1000рублей на ЗЕРО, если выпад... главное тут же свалить
16:57:45 10-02-2026
А сколько семей разрушится от игроманов ?
17:33:50 10-02-2026
Это "подсаженные" на игру люди и страдающие от этого семьи(((((
07:36:24 11-02-2026
Светлана (17:33:50 10-02-2026) Это "подсаженные" на игру люди и страдающие от этого семьи... Ваши в казино не ходят, не бойся. Ваши максимум козла в гараже забивают.
18:04:16 10-02-2026
А заводы бы всё равно больше принесли дохода!
Но это ж работать надо!!?
20:04:24 10-02-2026
И какие заводы вы предлагаете в Горном Алтае?
20:23:49 10-02-2026
То азартные игры - порок, то "благо"... У лицемерной власти 'семь пятниц на неделе'!
22:27:54 10-02-2026
А сколько они принесут Турчакуу?
07:37:54 11-02-2026
гость (22:27:54 10-02-2026) А сколько они принесут Турчакуу? ... А тебя это холыхать не должно.
14:57:18 11-02-2026
Гость (07:37:54 11-02-2026) А тебя это холыхать не должно.... Почему?
01:25:56 11-02-2026
"Крестный отец"-4
07:38:19 11-02-2026
Гость (01:25:56 11-02-2026) "Крестный отец"-4... Ага. 44.
07:20:23 11-02-2026
Явно действует по заказу Грэфа.
07:39:17 11-02-2026
Гость (07:20:23 11-02-2026) Явно действует по заказу Грэфа.... А Грэф - это шэф мэфии?
11:02:35 11-02-2026
Игорная зона в Республике Алтай, то же самое, что коровник в центре Антарктиды.