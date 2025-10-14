"Бесовские игрища". В Госдуме выступили против создания игорной зоны на Алтае

По мнению Милонова, доходы от казино не принесут благополучия региону

14 октября 2025, 20:10, ИА Амител

Игорный стол / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал инициативу Минфина о создании игорной зоны в Республике Алтай. Парламентарий назвал потенциальные казино "бесовскими игрищами" и предупредил о негативных последствиях для региона, сообщает "Газета.ру".

«Позиция Минфина имеет под собой некие основания. Да, безусловно, туда станет больше летать людей. Но каких людей? Маньяков, оголтелых лудоманов, которые будут просаживать деньги своей семьи», – заявил Милонов.

По мнению депутата, доходы от казино не принесут благополучия региону:

«Деньги будут, но блага от них и счастья никакого не будет. Поэтому надо сохранить духовную, моральную, нравственную чистоту Алтая».

Напомним, Минфин России разработал законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. В ведомстве считают, что эта мера позволит повысить турпоток в регион, создать новые рабочие места и стимулировать экономическое развитие.

Жители Республики Алтай недовольны этой идеей. Они недоумевают, зачем региону своя игорная зона при наличии "Сибирской монеты" – игорной зоны в соседнем Алтайском крае. А еще жители РА полагают, что такая зона нужна владельцу курорта "Манжерок" Герману Грефу и китайским туристам, которые вскоре могут нагрянуть в регион.

В настоящее время игорные зоны действуют в Крыму, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.