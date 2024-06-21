Аномальная жара и высокая пожароопасность пришли в Алтайский край
Местами ожидается пятый класс горимости
21 июня 2024, 11:16, ИА Амител
Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1407864
В Алтайском крае начался период аномальной жары и высокой пожароопасности. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 22 по 24 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс), в период с 23 по 24 июня в Ключевском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – сказано в сообщении МЧС.
Температура воздуха в регионе местами поднимется выше отметки +30 градусов.
Жителям региона напомнили, что в такую погоду нельзя жечь траву и бросать непотушенные окурки на землю. Также нужно следить за тем, чтобы дети не играли с огнем.
11:30:23 21-06-2024
Где жара ? Полтора месяца с обогревателем с мая месяца
13:20:46 21-06-2024
А у нас жара, как на Бора-Бора .
Я беру тебя у бара, будто бы ты виски-кола.
"А у вас такой жары не было" – ты говоришь.
А у нас жара такая, что ты вся горишь.