Аномальная жара и высокая пожароопасность пришли в Алтайский край

Местами ожидается пятый класс горимости

21 июня 2024, 11:16, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1407864

В Алтайском крае начался период аномальной жары и высокой пожароопасности. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"По информации синоптиков, в Алтайском крае в период с 22 по 24 июня местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс), в период с 23 по 24 июня в Ключевском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – сказано в сообщении МЧС.

Температура воздуха в регионе местами поднимется выше отметки +30 градусов.

Жителям региона напомнили, что в такую погоду нельзя жечь траву и бросать непотушенные окурки на землю. Также нужно следить за тем, чтобы дети не играли с огнем.