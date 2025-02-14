Apple проведет презентацию 19 февраля. Что на ней покажут?
Тим Кук пообещал представить "нового члена семьи"
14 февраля 2025, 10:00, ИА Амител
Фото: Trac Vu / unsplash.com
Генеральный директор Apple Тим Кук в соцсети X анонсировал новую презентацию техники. Она состоится 19 февраля.
"Приготовьтесь встретить нового члена семьи", – написал руководитель.
Что именно покажут на ивенте, Кук не уточнил. Вероятно, это будет iPhone SE 4, о котором в последние недели ходит много слухов.
Новый "народный айфон" может получить дизайн iPhone 14, но при этом одну заднюю камеру и актуальное железо.
10:13:08 14-02-2025
грызите моркву.
10:46:14 14-02-2025
Ну вот опять эскортницам пора собираться на работу.
10:48:52 14-02-2025
И тут кредитные отделы банков стали потирать свои потные рученки.
15:19:10 14-02-2025
Лохофон планктону в тон.