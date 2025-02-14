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Apple проведет презентацию 19 февраля. Что на ней покажут?

Тим Кук пообещал представить "нового члена семьи"

14 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Trac Vu / unsplash.com
Фото: Trac Vu / unsplash.com

Генеральный директор Apple Тим Кук в соцсети X анонсировал новую презентацию техники. Она состоится 19 февраля.

"Приготовьтесь встретить нового члена семьи", – написал руководитель.

Что именно покажут на ивенте, Кук не уточнил. Вероятно, это будет iPhone SE 4, о котором в последние недели ходит много слухов.

Новый "народный айфон" может получить дизайн iPhone 14, но при этом одну заднюю камеру и актуальное железо.

интернет Гаджеты

Комментарии 4

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Musik

10:13:08 14-02-2025

грызите моркву.

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Гость

10:46:14 14-02-2025

Ну вот опять эскортницам пора собираться на работу.

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Гость

10:48:52 14-02-2025

И тут кредитные отделы банков стали потирать свои потные рученки.

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Олег

15:19:10 14-02-2025

Лохофон планктону в тон.

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