Тим Кук пообещал представить "нового члена семьи"

14 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: Trac Vu / unsplash.com

Генеральный директор Apple Тим Кук в соцсети X анонсировал новую презентацию техники. Она состоится 19 февраля.

"Приготовьтесь встретить нового члена семьи", – написал руководитель.

Что именно покажут на ивенте, Кук не уточнил. Вероятно, это будет iPhone SE 4, о котором в последние недели ходит много слухов.

Новый "народный айфон" может получить дизайн iPhone 14, но при этом одну заднюю камеру и актуальное железо.