Арест автомобиля заставил жителя Алтайского края выплатить крупный долг
Добровольно погашать долг мужчина не спешил и не реагировал на требования судебных приставов
20 июля 2026, 18:33, ИА Амител
Житель Немецкого национального района Алтайского края выплатил крупную задолженность только после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, в отношении 29-летнего мужчины находилось исполнительное производство о взыскании 878 тысяч рублей. Добровольно погашать долг он не спешил и не реагировал на требования судебных приставов.
Во время проверки имущественного положения должника сотрудники службы обнаружили принадлежащий ему автомобиль Toyota Camry 1997 года выпуска. На транспортное средство был составлен акт описи и ареста.
Опасаясь, что машину изымут и реализуют в счет погашения долга, мужчина в короткие сроки нашел необходимую сумму и полностью рассчитался с задолженностью.
Как отметили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, после погашения долга денежные средства были перечислены взыскателю.
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