Арест автомобиля заставил жителя Алтайского края выплатить крупный долг

Добровольно погашать долг мужчина не спешил и не реагировал на требования судебных приставов

20 июля 2026, 18:33, ИА Амител

Эвакуация автомобиля / Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

Житель Немецкого национального района Алтайского края выплатил крупную задолженность только после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. Об этом сообщили в ГУФССП России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в отношении 29-летнего мужчины находилось исполнительное производство о взыскании 878 тысяч рублей. Добровольно погашать долг он не спешил и не реагировал на требования судебных приставов.

Во время проверки имущественного положения должника сотрудники службы обнаружили принадлежащий ему автомобиль Toyota Camry 1997 года выпуска. На транспортное средство был составлен акт описи и ареста.

Опасаясь, что машину изымут и реализуют в счет погашения долга, мужчина в короткие сроки нашел необходимую сумму и полностью рассчитался с задолженностью.

Как отметили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, после погашения долга денежные средства были перечислены взыскателю.