Август в России стал самым теплым с конца XIX столетия

Лето в целом тоже выдалось жарким

05 сентября 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прошедший август стал самым теплым в России по итогам наблюдений с 1891 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что прошедшее лето было самым жарким в Северном полушарии. Средняя летняя температура в азиатской части страны тоже стала самой высокой.

"Если говорить обо всей России, то температура этим летом занимает третье место, теплее у нас было лето 2016 и 2021 годов", – пояснил он.

Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз на осенне-зимний период, который ожидает Алтай.