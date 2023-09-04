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Алтай ожидает самый неприятный ноябрь и нервозная снежная зима с "перебором"

Зимой короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями

04 сентября 2023, 11:12, ИА Амител

Синоптики дали долгосрочный прогноз на осенне-зимний период, который ожидает Алтай, пишут "Метеоновости".

Сентябрь и октябрь будут на 1-2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем.

"Температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Температура ниже нуля градусов ожидается во второй декаде ноября. Устойчивый снег ляжет в конце ноября – начале декабря", – отмечает издание.

Зима будет беспокойная из-за колебаний температуры воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающих влияние на погоду планеты.

Декабрь прогнозируют теплее нормы на 1-2 градуса, январь – на 3-4 градуса, февраль – на 4-5 градусов. При этом в первые два зимних месяца осадков будет в норме, а февраль будет снежным – перебор достигнет 20-40% от привычной нормы.

"Зимой короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями, ледяными дождями и гололедными явлениями. Нервозность зимы обусловит формирование плотного снежного покрова", – предупредили синоптики.

Предполагается, что весна наступит раньше установленных климатом сроков.

Алтайский край Погода

Комментарии 30

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Гость

11:29:49 04-09-2023

Короче. Зимой будет холодно и снежно.

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Гость

12:13:57 04-09-2023

Короче,ждём ледяных дождей.

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Гость

13:13:51 04-09-2023

Гость (12:13:57 04-09-2023) Короче,ждём ледяных дождей.... Перепады тепло/холод - это плохо для города.

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Гость

12:18:44 04-09-2023

Короче. Зима будет

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Гость

13:02:36 04-09-2023

Короче, зима близко

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Этоя

13:42:48 04-09-2023

Короче, опять гололёд будет... И будут забиты травмпункты... Как же это надоело...

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Гость

14:41:41 04-09-2023

Этоя (13:42:48 04-09-2023) Короче, опять гололёд будет... И будут забиты травмпункты...... переезжай жить на юг

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Гость

14:02:11 04-09-2023

Короче готовим лопаты.

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adamtash

14:52:20 04-09-2023

Короче, лопаты готовим не короче, а крепче и длиннее. И зима будет не короче... А НЕРВОЗНОСТЬ может быть только у матушки-зимы и Деда Мороза...

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Гость

14:52:23 04-09-2023

Короче, зима будет короче!!

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Гость

14:53:20 04-09-2023

Короче, зимой через гору не ездим

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Гость

14:53:54 04-09-2023

Короче, нормальную резину ставьте, да!

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adamtash

15:44:13 04-09-2023

Короче, лопаты готовим не короче, а крепче и длиннее. И зима будет не короче... А НЕРВОЗНОСТЬ может быть только у матушки-зимы и Деда Мороза...

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гость

16:04:34 04-09-2023

"Синоптики" не могут прогноз дать на следующий день (смотришь утром, дождя не обещают, а в обед уже дождь идет) а здесь долгосрочный прогноз на 6 месяцев. Не смешите.

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Гостья

16:15:23 04-09-2023

Извините, а слово короче в начале сообщений, это фишка этого обсуждения. Интересно.

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Вольдемар

10:48:37 05-09-2023

Гостья (16:15:23 04-09-2023) Извините, а слово короче в начале сообщений, это фишка этого... Короче, да.

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гость

16:21:06 04-09-2023

Какой то бред написан. У нас на Алтае перенос с Атлантического океана, так что Тихий вообще не причем. Статья - чей ни будь ляпнуть, через три месяца никто не вспомнит.

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Гость

16:55:09 04-09-2023

Короче, скорей бы весна уже!

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Гость

18:46:52 04-09-2023

Никто ничего не знает. Синоптики на один день не могут правильно предугадать погоду. Это они по прошлому году тоже самое ляпнули. Вот дожди вообще ни к чему зимой

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Надежда

18:47:35 04-09-2023

Долгосрочный прогноз синоптиков - бабка надвое гадала

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Гость

19:51:19 04-09-2023

Среднеарифметическое прошлого года

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Евгений

19:56:30 04-09-2023

А если опять не угадали, на кол их!

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Вера

20:05:25 04-09-2023

гость (16:21:06 04-09-2023) Какой то бред написан. У нас на Алтае перенос с Атлантическо... Это течение Гольф Стрим влияет на наш прогноз

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Гость

21:15:26 04-09-2023

Синоптики на 10 дней прогноз дать не могут, а тут на всю зиму замахнулись

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Елена

21:18:36 04-09-2023

Да, ладно! Нормальная зима будет - много снега, мороз, потепление, метели, возможен дождь при потоплении - из этого списка мы чего-то не встречали в наших широтах?

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Гость

22:37:54 04-09-2023

Евгений (19:56:30 04-09-2023) А если опять не угадали, на кол их! ... Не на кол, а как в анекдоте - повесить, пусть направление ветра показывают, они ещё могут принести пользу.

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Рар

07:58:15 05-09-2023

Вы на 10 дней погоду с ошибками пишите , а тут на пол года в перед

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Гость

08:51:19 05-09-2023

Короче на зиму всем Алтаем едем в Тайланд!

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Гость

11:08:45 05-09-2023

Гость (08:51:19 05-09-2023) Короче на зиму всем Алтаем едем в Тайланд!... Если ехать всем Алтаем, то насовсем!

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Гость

10:57:16 05-09-2023

Гость (08:51:19 05-09-2023) Короче на зиму всем Алтаем едем в Тайланд!... Отлично! Согласны!

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