Алтай ожидает самый неприятный ноябрь и нервозная снежная зима с "перебором"
Зимой короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями
04 сентября 2023, 11:12, ИА Амител
Синоптики дали долгосрочный прогноз на осенне-зимний период, который ожидает Алтай, пишут "Метеоновости".
Сентябрь и октябрь будут на 1-2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем.
"Температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Температура ниже нуля градусов ожидается во второй декаде ноября. Устойчивый снег ляжет в конце ноября – начале декабря", – отмечает издание.
Зима будет беспокойная из-за колебаний температуры воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающих влияние на погоду планеты.
Декабрь прогнозируют теплее нормы на 1-2 градуса, январь – на 3-4 градуса, февраль – на 4-5 градусов. При этом в первые два зимних месяца осадков будет в норме, а февраль будет снежным – перебор достигнет 20-40% от привычной нормы.
"Зимой короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями, ледяными дождями и гололедными явлениями. Нервозность зимы обусловит формирование плотного снежного покрова", – предупредили синоптики.
Предполагается, что весна наступит раньше установленных климатом сроков.
11:29:49 04-09-2023
Короче. Зимой будет холодно и снежно.
12:13:57 04-09-2023
Короче,ждём ледяных дождей.
13:13:51 04-09-2023
Гость (12:13:57 04-09-2023) Короче,ждём ледяных дождей.... Перепады тепло/холод - это плохо для города.
12:18:44 04-09-2023
Короче. Зима будет
13:02:36 04-09-2023
Короче, зима близко
13:42:48 04-09-2023
Короче, опять гололёд будет... И будут забиты травмпункты... Как же это надоело...
14:41:41 04-09-2023
Этоя (13:42:48 04-09-2023) Короче, опять гололёд будет... И будут забиты травмпункты...... переезжай жить на юг
14:02:11 04-09-2023
Короче готовим лопаты.
14:52:20 04-09-2023
Короче, лопаты готовим не короче, а крепче и длиннее. И зима будет не короче... А НЕРВОЗНОСТЬ может быть только у матушки-зимы и Деда Мороза...
14:52:23 04-09-2023
Короче, зима будет короче!!
14:53:20 04-09-2023
Короче, зимой через гору не ездим
14:53:54 04-09-2023
Короче, нормальную резину ставьте, да!
15:44:13 04-09-2023
Короче, лопаты готовим не короче, а крепче и длиннее. И зима будет не короче... А НЕРВОЗНОСТЬ может быть только у матушки-зимы и Деда Мороза...
16:04:34 04-09-2023
"Синоптики" не могут прогноз дать на следующий день (смотришь утром, дождя не обещают, а в обед уже дождь идет) а здесь долгосрочный прогноз на 6 месяцев. Не смешите.
16:15:23 04-09-2023
Извините, а слово короче в начале сообщений, это фишка этого обсуждения. Интересно.
10:48:37 05-09-2023
Гостья (16:15:23 04-09-2023) Извините, а слово короче в начале сообщений, это фишка этого... Короче, да.
16:21:06 04-09-2023
Какой то бред написан. У нас на Алтае перенос с Атлантического океана, так что Тихий вообще не причем. Статья - чей ни будь ляпнуть, через три месяца никто не вспомнит.
16:55:09 04-09-2023
Короче, скорей бы весна уже!
18:46:52 04-09-2023
Никто ничего не знает. Синоптики на один день не могут правильно предугадать погоду. Это они по прошлому году тоже самое ляпнули. Вот дожди вообще ни к чему зимой
18:47:35 04-09-2023
Долгосрочный прогноз синоптиков - бабка надвое гадала
19:51:19 04-09-2023
Среднеарифметическое прошлого года
19:56:30 04-09-2023
А если опять не угадали, на кол их!
20:05:25 04-09-2023
гость (16:21:06 04-09-2023) Какой то бред написан. У нас на Алтае перенос с Атлантическо... Это течение Гольф Стрим влияет на наш прогноз
21:15:26 04-09-2023
Синоптики на 10 дней прогноз дать не могут, а тут на всю зиму замахнулись
21:18:36 04-09-2023
Да, ладно! Нормальная зима будет - много снега, мороз, потепление, метели, возможен дождь при потоплении - из этого списка мы чего-то не встречали в наших широтах?
22:37:54 04-09-2023
Евгений (19:56:30 04-09-2023) А если опять не угадали, на кол их! ... Не на кол, а как в анекдоте - повесить, пусть направление ветра показывают, они ещё могут принести пользу.
07:58:15 05-09-2023
Вы на 10 дней погоду с ошибками пишите , а тут на пол года в перед
08:51:19 05-09-2023
Короче на зиму всем Алтаем едем в Тайланд!
11:08:45 05-09-2023
Гость (08:51:19 05-09-2023) Короче на зиму всем Алтаем едем в Тайланд!... Если ехать всем Алтаем, то насовсем!
10:57:16 05-09-2023
Гость (08:51:19 05-09-2023) Короче на зиму всем Алтаем едем в Тайланд!... Отлично! Согласны!