Алтай ожидает самый неприятный ноябрь и нервозная снежная зима с "перебором"

Зимой короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями

04 сентября 2023, 11:12, ИА Амител

Синоптики дали долгосрочный прогноз на осенне-зимний период, который ожидает Алтай, пишут "Метеоновости".

Сентябрь и октябрь будут на 1-2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем.

"Температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Температура ниже нуля градусов ожидается во второй декаде ноября. Устойчивый снег ляжет в конце ноября – начале декабря", – отмечает издание.

Зима будет беспокойная из-за колебаний температуры воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающих влияние на погоду планеты.

Декабрь прогнозируют теплее нормы на 1-2 градуса, январь – на 3-4 градуса, февраль – на 4-5 градусов. При этом в первые два зимних месяца осадков будет в норме, а февраль будет снежным – перебор достигнет 20-40% от привычной нормы.

"Зимой короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями, ледяными дождями и гололедными явлениями. Нервозность зимы обусловит формирование плотного снежного покрова", – предупредили синоптики.

Предполагается, что весна наступит раньше установленных климатом сроков.