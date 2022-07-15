Барнаульцы жалуются на разбитую дорогу на Северном Власихинском проезде

Разбитый асфальт на Северном Власихинском проезде. Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В адрес редакции amic.ru накануне пришли жалобы на разбитый асфальт на Северном Власихинском. А 15 июля с таким же претензиями к состоянию дороги барнаульцы обратились в редакцию паблика Barnaul22.

«Проехать там довольно сложно. Дорожники в начале года обещали, что будет ремонт проезда, сейчас отзвонились и сказали: „Денег нет, ремонта не будет“. Если ничего не предпринять, на следующий год всё будет намного хуже», — написал к нам в редакцию читатель Никита, который постоянно едет на работу по этому проезду.

В Barnaul22 тоже пишут, что «на обращение в администрацию города получен ответ об отсутствии средств на ремонт этого участка дороги». Речь идет об участке от улицы Малахова и далее, именно там асфальт сильно разбит.

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В профильном комитете барнаульской мэрии прокомментировали amic.ru, что на этот год в планах не было ремонта Северного Власихинского, дорожные работы ведутся в других частях Барнаула. Но в 2020-21 годах часть Северного Власихинского проезда от улицы Попова до Павловскго тракта не просто отремонтировали, а построили заново.

По словам источника редакции в дорожный службе, проезжая часть на неотремонтированном участке нуждается в ремонте, так как там ведется интенсивное строительство и при прокладке коммуникаций асфальт вскрывается, а после делаются заплатки, которые вскоре разбиваются транспортом.

Но на 2022 год, как сказал наш источник, действительно, Северный Власихинский в планах не стоит, есть другие дороги, которые тоже нужно починить этим летом.