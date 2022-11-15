Светофор отключат на оживлённом перекрёстке в Барнауле

В Барнауле 15 ноября отключат светофор на пересечении улиц Матросова и Антона Петрова. Ограничение будет действовать с 13:20 до 15:00.

Причина приостановки работы устройства — плановый ремонт электросетей, сообщили в мэрии.

Ранее власти Барнаула объявили, что с 1 декабря планируют запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям, а также перенести левый поворот на улицу Профинтерна.