В Барнауле выбрали лучшего таксиста

13 июля в Барнауле состоялся региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2022», сообщает краевой Минтранс.

У таксистов проверили знания истории региона, ПДД и основы оказания медицинской помощи, также шоферы посоревновались в в скоростном маневрировании и плавности вождения.

«Первое место занял Кузьмин Александр, второе место Ермаков Федор, третье место Ради Владимир. Победитель примет участие в финале V Всероссийского конкурса „Лучший водитель такси в России — 2022“», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водитель троллейбуса из Барнаула стал одним из лучших в России.