В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах за нарушение покоя граждан автомобилистами

В Госдуму внесли законопроект, который наделяет региональные власти правом устанавливать штрафы для автомобилистов и мотоциклистов за нарушение тишины и покоя граждан. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке отмечается, что документ необходим для предупреждения таких правонарушений владельцами особо «шумных» транспортных средств. Штраф будет зависеть от категории транспортного средства и мощности его двигателя. При этом, для граждан размер штрафа может превышать пять тысяч рублей.

При этом при демонтированной или модифицированной выхлопной системе транспортное средство могут и вовсе задержать. Для владельцев иных транспортных средств, а именно воздушных и водных судов, катеров, тракторов и самоходных машин предлагается повысить размер штрафа до пяти тысяч рублей.