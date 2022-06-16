В пик заезда туристов в Горный Алтай перекроют Чуйский тракт

В пятницу, 17 июня, дважды перекроют Чуйский тракт. В последний день рабочей недели обычно начинается массовый заезд туристов на машинах и автобусах в Горный Алтай

16 июня 2022, 12:40

Перекрытие связано с военными учениями, сообщают в пресс-службе краевого ГИБДД.

Вначале федеральную трассу перекроют с 14:00 до 14:30 на участке от ЗАТО Сибирский до садоводства «Горизонт» (186 км автодороги Р-252).

Второй раз это случится вечером — с 18:30 до 19:00 — на участке от садоводства «Горизонт» до ЗАТО Сибирский.

Дорожная обстановка на трассе в это время будет затруднена, поэтому Госавтоинспекция просит граждан заранее выбирать объездные маршруты. Особенно это касается тех, кто будет в указанное время ехать в Горный Алтай со стороны Новосибирска или выезжать на дачи или домой из Барнаула в ту часть Первомайского района, которая находится возле ЗАТО.

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