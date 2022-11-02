Жительница Барнаула пожаловалась на игнорирующий остановку автобус

Жительница Барнаула Ольга пожаловалась на водителя автобуса маршрута № 25, который из раза в раз не останавливается на Садовом кольце в утренний час пик. При этом автобус не забит и в нём хватает места для других пассажиров, рассказала женщина amic.ru.

«Автобус 25-го маршрута с номером 402 регулярно не делает остановку на Садовом кольце. Например, сегодня, 2 ноября, он не остановился в 07:15. Это уже не первый случай, водитель уже год так поступает. Мы звонили диспетчеру, но никакой реакции не было. Человек восемь сегодня стоит на остановке, он демонстративно проезжает, мы все машем ему, хотя не должны этого делать. Он обязан остановиться, но не делает это. Если бы транспорт был переполненным — да, конечно, тут вопросов нет, но когда мест хватает, а он проезжает мимо, это неправильно», — отметила Ольга.

По её словам, только один водитель игнорирует их остановку, другие автобусы на Садовом кольце забирают пассажиров. При этом дети, которые на общественном транспорте ездят в школу, из-за водителя пропускают первый урок, а взрослые люди опаздывают на работу, говорит женщина.

Напомним, что с начала 2022 года в адрес перевозчиков барнаульцы направили 81 претензию и 32 требования об уплате штрафов, сообщает пресс-служба администрации города. Ситуацию с общественным транспортом власти считают непростой. Чиновники отмечают, что в Барнауле за последнее время ухудшилась регулярность движения транспорта, участилось несоблюдение расписания по многим маршрутам, возник острый дефицит водителей и высокая изношенность подвижного состава.

Чтобы решить хотя бы часть этих проблем, перевозчики просят городские власти повысить цены на проезд в общественном транспорте. Мэр города Вячеслав Франк уже поручил профильному комитету провести расчёты и вынести на рассмотрение координационного комитета по ценообразованию Барнаула вопрос о пересмотре цен на проезд. О том, почему перевозчики краевой столицы требуют изменения тарифов, можно прочитать здесь.

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